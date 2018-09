Artículo anónimo del NYT apunta a Mike Pence, según un software

REDACCIÓN 07/09/2018 02:05 p.m.

La columna anónima, titulada "Soy parte de la resistencia dentro de la Administración Trump", dice que hay gente trabajando para el presidente que busca frustrar partes de su agenda para proteger al país de sus "peores inclinaciones".

El autor de la columna de opinión, publicada en The New York Times, el miércoles, preferiría que la gente no supiera quién es o quiénes son.

Y ahora todo tipo de especulaciones se han desatado para determinar quién pudiese estar detrás de ese artículo.

De acuerdo con un artículo de la BBC, todos tenemos nuestro distintivo estilo al hablar y escribir. Intentar esconder esas peculiaridades es como intentar reprimir una parte de nuestra forma de ser. Y ese estilo es lo que puede ayudarte a identificar un autor tras leer sólo un párrafo de su trabajo.

Pero ¿qué pasa si el autor no quiere ser identificado? ¿Es posible encontrar claves de la identidad del escritor al analizar su estilo?

La BBC sometió el texto publicado en The New York Times a un software creado para mejorar la escritura con el objetivo de identificar los rasgos estilísticos del autor.

"Pasamos por el mismo software declaraciones (de varias semanas) emitidas por ciertos departamentos para ver cuáles coinciden (en lo que a estilo se refiere) con la columna anónima. Evaluamos sólo los discursos o los comunicados oficiales atribuidos a una persona que hayan sido previamente preparados y no improvisados (esto nos hizo descartar muchos de los discursos del presidente Trump)", describe la BBC.

Advierte la BBC que la columna pudo haber pasado por las manos de los editores de The New York Times. Por lo que no sabemos cuán parecida es la columna que terminó siendo publicada con la que el autor entregó.

"El editor de la sección de opinión del periódico estadounidense, James Dao, dijo, en un podcast de ese medio de comunicación, que el texto recibido estaba bien escrito. "Quedé muy impresionado por la claridad y el impacto emocional de la escritura".

Es incluso posible que el periódico haya optado por eliminar las claves de estilo vinculadas con la identidad del escritor. The New York Times no ha dicho si lo hizo o no.

El software que usó la BBC se enfoca en ciertas características del estilo de escritura, incluyendo con qué frecuencia el escritor repite palabras, cuándo usa palabras raras, con qué frecuencia y en dónde usa puntuaciones, cuántos caracteres utiliza en cada palabra y cuán largas son sus frases.

Al compararse con la mayoría de los comunicados y discursos oficiales que analizamos, la columna del The New York Times tenía un estilo distintivo (nuevamente: esto se puede deber al proceso de edición).

"Para empezar, la longitud promedio de las oraciones en la columna es muy baja comparada con las declaraciones gubernamentales: sólo 19,3 palabras por oración. Por ejemplo, comparamos ese resultado con la declaración de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, sobre Siria, emitida el 4 de septiembre (31 palabras en promedio por oración) y una carta de Trump dirigida al Senado el 28 de agosto (30 palabras en una oración)", describió.

Hay un funcionario del gobierno de Trump cuyas declaraciones y discursos son siempre más cortos que los de sus otros colegas en la administración estadounidense y algunas veces de manera significativa. Su nombre es Michael Richard Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, quien, el jueves, negó que fuese el autor de la columna.

Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, ha negado ser el autor de la polémica columna.

"Los discursos y las columnas de Pence también reflejan que él prefiere usar palabras más cortas que las que vemos en otros comunicados gubernamentales... Y hay otra pieza de evidencia que apunta hacia la dirección del vicepresidente. Los comunicados del gobierno en muy raras ocasiones usan la voz pasiva, pues tienden a preferir la voz activa. Sólo hay unos pocos ejemplos del uso de la voz pasiva en las últimas semanas", detalla la BBC.

El uso de esta estructura gramatical en comparación con las declaraciones de la Casa Blanca es sorprendente, excepto en el caso de Pence.

El funcionario utilizó esa construcción siete veces en un discurso en Houston, tres veces en su discurso en la Legión Estadounidense y en una columna vieja, sobre por qué el presidente Bill Clinton debía ser destituido, la usa seis veces en sólo 916 palabras.

"El vicepresidente pone su nombre en sus artículos de opinión", tuiteó Jarron Agen, director de comunicaciones de Pence y vicejefe de gabinete. Y remató: "El @nytimes debería estar avergonzado como lo debería estar la persona que escribió este artículo de opinión falso, ilógico y cobarde. Nuestra oficina está por encima de este tipo de actos amateurs".

En caso de que se lo pregunte, el software concluye que este artículo es muy similar en estilo al usado por el autor anónimo de The New York Times.





AJ