Organizaciones civiles retan a precandidatos

El sector patronal del país junto con organizaciones civiles retó a los precandidatos a la Presidencia de la República a persuadir a sus dirigencias y legisladores de partido político a reformar el Artículo 102 de la Constitución, a fin de crear una fiscalía general independiente que abata los altos niveles de impunidad, corrupción e inseguridad que persiste en México.

El colectivo #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva expresó: todos los partidos políticos, y muchas de nuestras instituciones, están en un momento crítico: los ciudadanos difícilmente les creemos y ya no soportamos más simulaciones. Estamos cansados, muy cansados, de los escándalos de corrupción, de la impunidad rampante, de las violaciones a los derechos humanos.

El primer paso para cambiar esta dolorosa realidad es que en México deje de importar quién seas y de dónde vengas; queremos que la justicia sea la misma para todos. Para conseguirlo, no hay duda, necesitamos transformar la anacrónica PGR en una fiscalía autónoma, eficaz e independiente, protegida por la Constitución.

Estamos en periodo electoral, escuchamos incansables promesas de todos los partidos políticos y todos sus candidatos. Nos dicen que finalmente actuarán y que acabarán con el abuso, la discrecionalidad y el desvío de recursos. No hay candidato que no prometa remontar la crisis de injusticia e inseguridad en la que vivimos. Ya no podemos creerles. A la par de las promesas, tiene que haber resultados.

Por eso, esta mañana, el colectivo #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva, integrado por más de 300 organizaciones de la sociedad civil, así como cientos de ciudadanas y ciudadanos, les decimos a los precandidatos a la presidencia de la República que pondremos a prueba, no su capacidad de oratoria, sino su liderazgo y acción.

El reto para los precandidatos es el siguiente: persuadir a sus dirigencias partidistas y a los legisladores de su partido para reformar el Artículo 102 de la Constitución y crear una Fiscalía General con independencia y fuerza suficiente para abatir los altísimos niveles de impunidad, encarar la corrupción que nos carcome y recuperar la seguridad para quienes vivimos en México.

Necesitamos una #FiscalíaQueSirva, que investigue, que persiga y que esté libre de la influencia de los políticos y los poderosos, cuyo titular sea una persona competente y no un aliado político del gobierno en turno. Queremos una Fiscalía donde el personal esté debidamente formado y capacitado, con presupuesto suficiente y que le rinda cuentas a los ciudadanos.

Para medir públicamente su compromiso y liderazgo, pondremos a disposición de la sociedad una plataforma electrónica a través de la cual los ciudadanos podrán conocer si los precandidatos están dispuestos a convencer al Congreso de reformar, aquí y ahora, el artículo 102 de la Constitución.

Hay otras reformas y acciones legislativas relevantes, hay nombramientos por hacer, pero ninguno de estos pendientes tiene remotamente la importancia de crear una institución que procure justicia de manera confiable y expedita.

Algunos de los puntos que toca el Artículo 102 constitucional son que la Ley organizará el Ministerio Público de la federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos libremente por el Ejecutivo, debiendo estar presididos por un procurador general, dicho procurador intervendrá personalmente en todos los negocios en que la Federación fuese parte.

mlmt