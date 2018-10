Revelan primera imagen de Ruby Rose como Batwoman en el Arrowverso

REDACCIÓN 09/10/2018 11:33 a.m.

La nueva serie de televisión de Batwoman será presentada el próximo mes de diciembre y los fans del comic ya ansían por verla.

Hoy muy temprano la imagen promocional muestra a Ruby en su traje completo de Batwoman, diseñado por la ganadora del Oscar Colleen Atwood quién trabajó en, Fantastic Beasts, Tomb Raider, Arrow, The Flash.

Batwoman será presentada en el crossover del Arrowverse de The CW entre Flash, Arrow y Supergirl, que comienza su filmación el día de hoy en Vancouver. El crossover iniciará con un episodio especial de The Flash el 9 de diciembre. The CW también anunció que Superman (Tyler Hoechlin) aparecerá en los tres episodios, junto a Lois Lane.

Cabe señalar que una serie spinoff de Batwoman también está en desarrollo, protagonizada por Rose para el próximo año si se logra la producción.

La serie será armada con una pasión por la justicia social y por expresar sus pensamientos, Kate Kane vuela hacia las calles de Gotham como Batwoman, una lesbiana pública y peleadora callejera altamente entrenada lista para eliminar el resurgimiento criminal de la fallida ciudad. Pero no la llamen un héroe aún. En una ciudad desesperada por un salvador, Kate debe superar sus propios demonios antes de responder a la llamada para ser el símbolo de la esperanza en Gotham".

