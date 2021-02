Fiscalía desdeñó a arqueólogos independientes

Xalapa, Veracruz.- La Fiscalía de Veracruz desdeñó la colaboración de antropólogos y arqueólogos contratados por el Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), quienes -con el consentimiento de las víctimas-, solicitaron la realización de una inspección en la comunidad de Arbolillo, Alvarado, 20 días antes de que la Procuraduría anunciara el hallazgo de 32 fosas clandestinas y 174 cuerpos en ese mismo lugar.

“Cuando el Fiscal Jorge Winckler dio la noticia de estos hallazgos -el 06 de septiembre de 2018- a nosotros nos sorprendió, porque igual y hasta hubiéramos podido colaborar con expertos y le hubiera dado más legitimidad a lo que ellos hicieron”, comparte Arturo Márquez Murrieta, consultor de INSYDE.

El entrevistado explica que el grupo de peritos independientes de INSYDE ya ha colaborado con la Fiscalía General del Estado (FGE) en búsquedas en las instalaciones de la academia de policías de El Lencero, en Emiliano Zapata, donde existe la sospecha de que allí víctimas fueron torturadas e inhumadas clandestinamente.

Este Instituto, desde 2017 ha dado aseroría y acompañamiento al menos a dos colectivos de familiares de desaparecidos: Enlaces Xalapa y Solecito Veracruz. Además de que ha brindado asistencia y asesoría técnica a instituciones y servidores públicos.

"Hemos trabajado con la Fiscalía, no tan constante como hubiéramos querido, pero a través del consentimiento de los familiares hemos revisado unas 70 carpetas de investigación", expone el entrevistado.

De acuerdo con Márquez Murrieta, el 08 el junio de 2018 personal de INSYDE se reunió con 11 madres del colectivo Solecito Veracruz quienes les expresaron una necesidad de regresar a la comunidad de Arbolillo, Alvarado, donde en marzo de 2017 fueron exhumados 47 cráneos humanos.

LA SILLA ROTA publicó el reportaje En mega fosa de Veracruz sí hay víctimas de desaparición en gobierno de Yunes, donde se acreditó que 16 madres solicitaron el pasado 17 de julio a la Fiscal Cuarta de la Unidad de Procuración de Justicia del XVII del distrito judicial de Veracruz, que comisionara personal a su cargo para que integrantes del Solecito buscaran nuevamente en Arbolillo.

“Solicito a usted C. Fiscal, comisione personal a su digno cargo, para efecto de que a petición de la suscrita se permita el acceso al Colectivo Solecito junto con su brigada de Búsqueda, al lugar conocido como Arbolillo para llevar a cabo trabajaos de varillado y excavación, en virtud de que tengo conocimiento por redes sociales, que en meses anteriores se llevó a cabo el hallazgo y levantamiento de cuerpos en dicho lugar, por personal de la Fiscalía del Estado de Veracruz”, remitió María del Carmen Martínez Zamudio, una de las 16 madres, pero no hubo respuesta.

Paralelamente, las víctimas indirectas otorgaron el consentimiento a asesores de INSYDE para que ellos solicitaran a la Fiscalía el acceso a las carpetas de investigación derivadas del primer hallazgo en Arbolillo, de marzo de 2017; así como una inspección (análisis de contexto) en ese lugar a cargo de profesionistas del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

“En esa reunión se levantó una minuta, misma que yo entregué el 18 de julio de 2018 a Luis Eduardo Coronel Gamboa, Fiscal Especializado en Denuncias de Personas Desaparecidas. En esa ocasión él me dijo que adelante, aunque se le hacía raro porque en Arbolillo ya no había nada”, relata Márquez.

“Hasta la fecha no hemos revisado los expedientes porque ya no hubo una comunicación constante. Habíamos quedado que ellos (Fiscalía Especializada en Denuncias de Personas Desaparecidas) les iban a avisar a los Fiscales de Veracruz para poder estudiar las carpetas y hacer lo demás, pero ya no se concretó”, agrega.

-Si el Fiscal Jorge Winckler dijo en rueda de prensa que las labores en las nuevas 32 fosas iniciaron el 08 de agosto ¿hubo tiempo para que ellos le solicitaran el apoyo a INSYDE?, se le pregunta a Márquez Murrieta.

“Claro que sí. Este trabajo de asistencia técnica, INSYDE lo ha ofrecido a la Fiscalía, lo ha acordado y tenemos a los expertos calificados que le hubieran dado más legitimidad a lo que ellos hicieron”, contesta.

De acuerdo con el consultor, el 04 de agosto de este año, forenses de INSYDE realizaron una inspección en la academia de policías de El Lencero, donde la Procuraduría General de la República (PGR) hizo trabajos de búsqueda, ante la sospecha de inhumaciones clandestinas en ese lugar. Lo anterior, también con la autorización de las víctimas indirectas.

En el cierre de la entrevista, a Arturo Márquez se le cuestiona si está de acuerdo en los argumentos expuestos por el Fiscal de Veracruz, Jorge Winckler de que los colectivos no fueron invitados a participar en el hallazgo de 174 cráneos, debido a que se pudo alterar los indicios y perderían la carga como prueba judicial contra los responsables de estos crímenes multitudinarios.

“Esa participación de las víctimas se puede hacer con cuidado como se ha hecho en Colinas de Santa Fe y en otras fosas. Efectivamente nosotros como ciudadanos no podemos entrar a un lugar donde hay fosas y excavar. Si bien, es una cuestión de derechos, también es de sensibilidad política y humana”, concluye.

