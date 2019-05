Arnold Schwarzenegger debuta como rapero y lo hace por un admirable motivo

EFE 31/05/2019 01:57 p.m.

"Pump It Up" es el nombre del rap con el que Arnold Schwarzenegger busca dar un mensaje motivacional a todos sus seguidores, demostrando que no sólo es actor, fisicoculturista, empresario y político, sino también un buen intérprete musical.

El cantante austríaco Andreas Gabalier invitó a Schwarzenegger a participar en este sencillo y el video musical grabado en Los Ángeles, Estados Unidos. La pieza musical es sobre la vida y los logros del actor de 71 años.

"Hasta la vista, baby", la mítica frase de Schwarzenegger en "Terminator", sirvió en esta ocasión como enlace musical y también para recordar la trayectoria del actor.

La canción que es cantada por Andreas Gabalier, sorprende porque el actor nacido en Austria interpreta algunas estrofas con su característica voz ronca.

"Hey, soy Arnold Schwarzenegger y escucha con atención. Profundiza y pregúntate, ¿quién quieres ser? No qué, sino quién: si crees que vas a tener éxito, trabaja como un demonio, confía en ti mismo y en que todos tus sueños se harán realidad", dice el fisicoculturista.

"Rompe algunas reglas, golpea la pared, no tengas miedo de fallar. Tienes que pensar con originalidad, yo digo que sin dolor, no se gana, no quiero escuchar que no se puede hacer, siempre da algo a cambio. Me llamo Arnold Schwarzenegger y volveré", repite el exgobernador de California.

En el video se ve a Andreas ejercitarse mientras recibe el apoyo y aliento de Schwarzenegger, los entrenamientos en el Gold´s Gym de Los Ángeles, en EU, así como diversas imágenes de sus tiempos como fisicoculturista y de sus películas más exitosas.

El clip fue publicado en YouTube por el cantante Andreas Gabalier el pasado 24 de mayo y suma 1.052.951 visualizaciones.

Arnold Schwarzenegger ha demostrado que su carrera sigue vigente. Hace unos días se anunció que el actor protagonizará el último proyecto del escritor y editor de Marvel, Stan Lee.

El actor de 71 años prestará su voz para el personaje principal de la serie animada: 'Superhero kindergarten' ('Superhéroe de guardería'), producción impulsada por la empresa de Lee, Genius brands, Pow! entertainment, y Oak productions, de Schwarzenegger.

Fabian Nicieza, cocreador de "Deadpool", será el guionista de la serie dedicada a los niños en edad preescolar, a quienes introducirán en el mundo de los superhéroes y darán consejos sobre salud, ejercicio y nutrición.

