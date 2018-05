Radiografía de la polémica portación de armas en EU (Gráfico)

REDACCIÓN 03/05/2018 06:28 p.m.

La Segunda Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América (o Enmienda II) protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas. Así, Estados Unidos es uno de los países con menores limitaciones para adquirir y portar armas de fuego. Es parte de la llamada Bill of Rights o Carta de Derechos estadounidense.

La Corte Suprema de los Estados Unidos ha aclarado en numerosas ocasiones el texto constitucional y ha afirmado que el derecho a portar armas es un derecho individual que tienen todos los estadounidenses, pero también ha declarado que el derecho no es ilimitado y que no prohíbe la regulación de la producción y compra las armas de fuego o de dispositivos similares.

La Segunda Enmienda habla sobre el derecho a poseer armas (Imagen de CNN en Español)

La Enmienda establece que ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales y locales pueden infringir el derecho a portar armas.

Por años esta enmienda ha sido la fuente de un polémico debate: visto por unos como una protección inalienable en contra de la tiranía, y por otros como un anacronismo muy peligroso.

El contexto en el que se creó la Segunda Enmienda, es donde Estados Unidos acababa de librar una guerra, de ganar su independencia y se expandía hacia el oeste. Había suficientes razones para sentirse inseguros, así que la "seguridad" tenía un significado muy evidente.

En los tiempos actuales, en el caso del "Distrito de Columbia contra Heller", la Corte Suprema decidió que los derechos establecidos por la Segunda Enmienda sí se aplicaban específicamente a la posesión de armas de fuego para fines de defensa propia.

La decisión anuló la Ley de Regulaciones para el Control de Armas de Fuego de 1975, que reglamentaba duramente la posesión de armas en el Distrito de Columbia.

El término "armas" también cambia constantemente, y hay debates en curso sobre las armas de asalto y las nuevas tecnologías en armas de fuego. Con lo que se ha dado un desacuerdo sobre cómo se debe interpretar la Constitución: si a la luz de términos históricos o de las nuevas tecnologías.

Jóvenes se han manifestado a favor y en contra del uso de armas (Abc.es)

Entre quienes se han manifestado a favor y en contra de la posesión de armas, los más han sido los jóvenes estadounidenses. Quienes están en contra esgrimen el argumento de los, cada vez más constantes, tiroteos en escuelas.

Sin embargo, el presidente estadunidense, Donald Trump, aseguró que "nunca" se va a derogar la Segunda Enmienda de la Constitución.

THE SECOND AMENDMENT WILL NEVER BE REPEALED! As much as Democrats would like to see this happen, and despite the words yesterday of former Supreme Court Justice Stevens, NO WAY. We need more Republicans in 2018 and must ALWAYS hold the Supreme Court!