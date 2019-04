Los puntos que desmenuzan la historia de Armando Vega Gil, el #MeTooMúsicosMexicanos y la polémica

REDACCIÓN 02/04/2019 09:38 p.m.

El lunes 1 de abril, la lamentable noticia del suicidio de Armando Vega Gil, fundador de la banda de rock mexicano Botellita de Jerez, inundó los titulares de medios mexicanos e internacionales. Sus compañeros confirmaron su muerte a través de un mensaje de Twitter; los hechos ocurrieron luego de que el músico fuera acusado de presunto acoso sexual a una menor de edad a través de la cuenta @metoomusicamx (#MeTooMúsicosMexicanos), fue el propio Gil quien compartió un mensaje póstumo explicando su situación y deslindando a cualquier persona de su suicidio: "No se culpe a nadie de mi muerte: es un suicidio, una decisión voluntaria, consciente, libre y personal", estas palabras dieron paso a una polarizada polémica en Twitter y otras redes sociales.

LA DENUNCIA

La semana pasada, a través de la cuenta @MeTooMusicaMx, -creada el 24 de marzo de este año, y con más de 20.600 seguidores al momento de la redacción de este artículo- se presenta como un "espacio abierto para denunciar agresiones en la industria de la música" en México. Allí una joven relató que años atrás, cuando ella tenía 13 años y el músico 50, lo conoció en el Chopo, Ciudad de México, intercambiaron sus contactos de Messenger y comenzaron a chatear. Según la narración, solían hablar constantemente sobre música y él le hacía comentarios halagadores a la adolescente, "yo hasta ese momento no había identificado las alarmas, no esperaba que esa persona que yo admiraba tanto tuviera malas intenciones".

LA CARTA PÓSTUMA DE VEGA GIL

Armando Vega Gil se suicidó en su casa en la colonia Narvarte, no sin antes escribir una una carta pública negando categóricamente la acusación hecha en Twitter con el hashtag #MeTooMusicosMexicanos.

Gracias a los que se mostraron solidarios conmigo, a los que me cobijaron con su amor estos 64 años. No se culpe, pues, a nadie de mi muerte: Esta –el suicidio–, es una decisión consciente, voluntaria, libre y personal. Hasta pronto, Armando Vega Gil, expresó el músico en la misiva publicada ayer a las 4:41 horas en su cuenta de Twitter, @ArmandoVegaGil.

No se culpe a nadie de mi muerte: es un suicidio, una decisión voluntaria, consciente, libre y personal. #MeeToMusicosMexicanos pic.twitter.com/pEXVf6beFn — Armando Vega Gil (@ArmandoVegaGil) 1 de abril de 2019

LA CONFIRMACIÓN DE SU MUERTE

La confirmación del fallecimiento de Vega Gil, bajista, compositor, guionista de cine y escritor mexicano, fue hecha por la cuenta oficial de la banda de rock de la que fue pionero, cuya alineación original surgió en la década de 1980 conocida como La HH Botellita de Jerez, para convertirse en 2013 en Botellita de Jerez.

Con un inmenso pesar, comunicamos que nuestro compañero @ArmandoVegaGil falleció la madrugada de hoy (ayer). Nos encontramos procesando esta noticia y haciendo los trámites correspondientes. Descansa en paz hermanito, señaló @HHBotellita horas más tarde, a las 10:27 horas.

Con un inmenso pesar, comunicamos que nuestro compañero @ArmandoVegaGil falleció la madrugada de hoy. Nos encontramos procesando esta noticia y haciendo los trámites correspondientes. Descansa en paz hermanito. — Botellita de Jerez (@HHBotellita) 1 de abril de 2019

EL MENSAJE DE WHATSAPP QUE GRABÓ ARMANDO VEGA GIL ANTES DE SU SUICIDIO

Aunque se supiera la verdad y se aclarara, incluso penalmente, ya me hicieron polvo, ya no tengo credibilidad como músico y fotógrafo y como escritor, que a parte, la mayoría de las cosas que hago son para niños ¿no? y adolescentes, entonces, me voy a quedar sin trabajo. Tarde o temprano la gente va ir abandonándome, porque una editorial no va a publicar un libro mío no porque crea que soy un pederasta, sino porque a la editorial no le conviene tener alguien que está en entredicho, así reaccionó Armando Vega Gil a la denuncia en Twitter que se hizo en su contra.

Ayer @ArmandoVegaGil Armando Vega Gil y yo nos comunicamos por WhatsApp por el tema de la calumnia cobarde y anónima contra él en #MeTooMusicosMexicanos el mensaje de voz me lo envió a las 23:45h. De haber sabido... estoy triste, en shock y encabronado. #BotellitaDeJerez #MeToo pic.twitter.com/Em3czyVNBG — El Víctor Salcido (@ElVictorSalcido) 1 de abril de 2019

El mensaje, grabado en un audio de Whatsapp, fue compartido por su amigo Víctor Salcido, director, productor, guionista y dramaturgo, quien afirmó en su cuenta de Twitter que pudo hablar con Vega Gil la noche del domingo, y que el mensaje fue enviado a las 23:45 del domingo.

LA POLARIZADA POLÉMICA EN TWITTER

La muerte del Armando causó tanta polémica que el tema se convirtió en tendencia en México. Datos ofrecidos por el periodista Jenaro Villamil y actual presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, ofreció datos sobre el impacto que tuvo este hecho en las redes sociales.

Hay q denunciar a las q están detrás de #MeTooMusicosMexicanos ante la @PGJDF_CDMX crearon un lugar de linchamiento, se creyeron juez y parte Asuman su participación Transgrediendo los Derechos humanos sin pruebas! #KarinaAlmaraz no te veo Miedo, te veo Venganza! pic.twitter.com/lHQjQpDsb5 — Naty_SoyFifi (@Natalia62215789) 2 de abril de 2019

Dejen de atacar y culpar al movimiento #MeTooMusicosMexicanos por la DECISIÓN que ha tomado OTRA PERSONA al quitarse la vida. Tenía todo el derecho a replica, nadie lo orilló a nada. Fue una decisión propia. — Brenda Rumualdo (@BrendaRumualdo) 2 de abril de 2019

El tema tuvo 4 millones de interacciones, 18 mil reacciones en menos de una hora, 6.7 mil comentarios en Twitter, la noticia se compartió 26.7 mil veces.

Si lo que buscan es que la palabra de una mujer pese más que la de un hombre no están luchando por igualdad sino por supremacía.#MeTooMusicosMexicanos — Cuythulu (@Cuythulu) 2 de abril de 2019

Pues para empezar era menor de edad como para andar sola en conciertos #MeTooMusicosMexicanos — dalia del carmen vera elvira (@dalia_elvira) 2 de abril de 2019

Por otro lado, la página encargada de medir tendencias en el mundo, Trendinalia.com, muestra en el lugar 53 el nombre del bajista de Botellita de Jerez, como tendencia mundial del lunes 1 de abril y de acuerdo al sitio trendingtopics.mx, el tema se posicionó como tendencia número uno en México a partir de las 11:41 de la mañana hasta las 18:51.

Si no presentan pruebas estas campañas pendejas se vuelven una herramienta cobarde y artera para calumniar, difamar y destruir desde el anonimato y el profundo odio de alguna feminazi fea, fracasada, ardida ó resentida social #MeTooMusicosMexicanos — CARPE DIEM (@chihuahuafury) 3 de abril de 2019

#MeTooMusicosMexicanos

Lo que pienso es que una acusación falsa destruye la reputación de una persona y hay veces en las que no se puede con el peso de los señalamientos????????@ArmandoVegaGil

Recuerden que hace no mucho tiempo se suicidó un morro por qué lo acusaron de violacion — Hasshasshin (@ChanclotB) 3 de abril de 2019

La postura de los usuarios en redes sociales era a favor o en contra, era difícil encontrar puntos medios en los hilos de discusión.

El caso de @ArmandoVegaGil polariza a Twitter con el tono cobrizo de los mezquinos que se alegran de su muerte, contra los pardos machistas que desprestigian el movimiento #MeTooMusicosMexicanos



Los necesitados de atención sólo atinan a decir si el twit viola los term & cond — Luis Aguilar (@LuisAgu41251223) 2 de abril de 2019

necesitamos ser muy prudentes, esto se convirtió en una casería de brujas, las denuncias son en el MP NO EN LAS REDES SOCIALES #MeTooMúsicosMexicanos — siddartha (@sidguebla) 2 de abril de 2019

Cobardía, definición gráfica. Después de que sus acusaciones al vapor provocaron el suicidio del bajista de Botellita de Jeréz, los de #MetooMusicosMexicanos cerraron su cuenta de twitter, sin explicación, sin dar disculpas y -lo más importante- sin pruebas. pic.twitter.com/fzrRROhcbt — Gerardo Garibay Camarena ? (@GaribayCamarena) 1 de abril de 2019

FAMOSOS LAMENTAN LA MUERTE DE ARMANDO VEGA GIL

La muerte de Armando Vega Gil ha generado reacciones entre los famosos que lo conocieron, quienes incluso cuestionan la falta de responsabilidad en el movimiento #MeToo. Artistas como Gael García Bernal, José María Yázpik y Amandititita expresaron su pesar tras la muerte del bajista de Botellita de Jerez, aunque fue la intérprete de anarcumbia quien descalificó el movimiento.

El movimiento en redes esta hecho con una irresponsabilidad absoluta, triste. Ojalá las victimas encuentren justicia en ambos lados. https://t.co/gp7pve8hHK — Manolo Caro (@ManoloCaroS) 1 de abril de 2019

Terrible la lamentable noticia del suicidio de @ArmandoVegaGil.

Pero me preocupa muchísimo que, otra vez, la culpa termine siendo de las mujeres (en el imaginario público) y la discusión gire solamente al rededor de las fallas del #MeToo y no del acoso y los abusos.

QEPD Armando — Yuriria Sierra (@YuririaSierra) 1 de abril de 2019

No, carajo. No puede ser. Qué tristeza... qué pinche tristeza. — Gael Garcia Bernal (@GaelGarciaB) 1 de abril de 2019

Que desafortunada decisión para ambos lados. Se va a poner horrible esto. https://t.co/fNjy12ekaH — José María Yázpik (@jmyazpiik) 1 de abril de 2019

No sabemos si Armando Vega Gil era culpable o inocente, eso pasa al denunciar sin pruebas desde el anonimato.



Lo que si sabemos es que fue linchado por personas que no lo conocian, y hasta se alegraron de su muerte.



¿Eso queremos como sociedad? — PEDRO FERRIZ H (@pedroferriz3) 1 de abril de 2019

Mi repudio absoluto a un movimiento que actúa desde el anonimato, acusando sin pruebas y sin cara ... hoy cobro la vida de un querido amigo, la señalización es algo muy grave , desde ese lugar se pueden levantar acusaciones solo por joder. Se desvirtuó punto . — Claudia Ramírez (@RamirezClaudia_) 1 de abril de 2019

CIERRAN CUENTA DE TWITTER DE #METOOMUSICAMX TRAS MUERTE DE VEGA GIL

La cuenta de Twitter donde se hacían las denuncia de acoso, cometido supuestamente por músicos mexicanos, dejó de existir, luego de la confirmación de la muerte de Armando Vega Gil, bajista de Botellita de Jerez.

No se sabía a ciencia cierta si los administradores de @MeTooMusicaMx eliminaron la cuenta o fue Twitter quien suspendió el perfil.

REABREN @METOOMUSICAMX Y SE DESLINDAN DE LA MUERTE DE FUNDADOR DE BOTELLITA DE JEREZ

Tras la muerte del músico Armando Vega Gil, la cuenta en Twitter de Me Too Músicos se deslindó de responsabilidad, al considerar que el suicidio del bajista fue "una dolorosa decisión personal"; asimismo, hizo un llamado para no desacreditar los testimonios de las víctimas.

El movimiento no tiene culpabilidad ninguna del suicidio de Armando Vega-Gil y en este canal público se encuentran todas las pruebas. Cualquier medio que desprestigie el testimonio real de las víctimas llamándonos asesinos, claramente tiene una vendetta personal contra #MeToo. — MeTooMúsicosMexicanos (@metoomusicamx) 2 de abril de 2019

El suicidio de Armando Vega-Gil fue una dolorosa decisión personal. Invitamos a los medios de comunicación a que dejen de crear polémica y comiencen a crear una conciencia real acerca de la salud mental. #MeToo https://t.co/2QFhBHaD2M — MeTooMúsicosMexicanos (@metoomusicamx) 2 de abril de 2019

INTEGRANTES DE BOTELLITA DE JEREZ ANUNCIAN SU SEPARACIÓN TRAS EL SUICIDIO DE VEGA GIL Y PIDEN QUE SE REVELE EL NOMBRE DE LA DENUNCIANTE

La banda Botellita de Jerez anunció su separtación tras el suicidio de Armando Vega Gil, bajista y fundador de la agrupación.

En estos momentos ellos no tienen palabras, vamos a guardar unos días de silencio, después les informaremos qué va a pasar; lo que sí les informamos es que Botellita se acaba hoy y cada uno seguirá con sus proyectos personales, tal vez hagan cosas juntos, pero nunca más como Botellita de Jerez, dijo Paola Hernández, mánager de la banda, durante el velorio de Vega Gil en la funeraria Gayosso de la colonia Roma.

Si realmente están para hacer las cosas bien ayúdennos a qué la página (@MeeTooMúsicosMexicanos) revele su identidad. Él no era una persona violenta, es más era muy raro que se enojara. Era guerrillero pero en lo personal, todo amor, expuso visiblemente consternada y con lágrimas en los ojos Ale Toledo, quien fuera alumna del músico.

TRAS EL SUICIDIO DE ARMANDO VEGA, CREAN #METOOHOMBRES EN TWITTER

Anuncian que habrá "una guerra sin cuartel" si no muestran pruebas sobre Armando Vega Gil; los usuarios se burlan de la cuenta.

Luego de hacerse público el suicidio del artista Armando Vega Gil se creó en Twitter la cuenta ´Metoohombres´, la cual amenaza con mostrar los rostros de mujeres acosadoras y que hayan mandado a hombres "packs" no solicitados.

En su descripción señalan que se creó debido al daño que causó la cuenta ´Metoomusicamx´. "Hemos pensando que hay que nivelar las cosas. Todos los hombres que hayan recibido acoso DM", se puede leer.

Algo que me parece oportuno aclarar es lo siguiente: Este no es un espacio CONTRA las mujeres y NO fomentamos la violencia hacia ellas de ninguna forma.

Es solo un clon del espacio que ellas han creado. (Si eso les resulta molesto, entonces algo esta mal con su sistema...) — MeTooHombres (@MeTooMenPower) 2 de abril de 2019

EL ÚLTIMO ADIÓS A ARMANDO VEGA GIL

Entre aplausos e indignación sepultaron al músico mexicano Armando Vega Gil, con una misa de cuerpo presente y una ovación por parte de amigos y familiares, fue sepultado el fundador de Botellita de Jerez en el cementerio Los Cipreses, como dispuso su madre Evelia Rueda.

A las 14:00 horas con 10 minutos de este martes, el cuerpo del artista llegó a la zona más alta y boscosa del municipio de Naucalpan, en el Estado de México, para ser sepultado.

El sacerdote lo recibió con la bendición y de esa forma el cuerpo de Armando Gil ingresó al cementerio, cobijado por la religión que profesa su madre.

Vega Gil fue objeto de un homenaje por parte de no más de 25 personas que recorrieron parte del camino de su vida, de su trayectoria artística y su legado como ser humano.

El sacerdote ofició una misa en la que destacó las virtudes y valores que tuvo en vida el músico. "Despedimos hoy a este hombre que supo ser buen hijo, buen hermano, y buen padre; asimismo, buen amigo, buen compañero de trabajo y ejemplo profesional para miles de seguidores que como músico supo cosechar y cultivar".

A pesar de que algunos familiares comentaron esta tarde que en alguna ocasión él dejó ver su deseo de ser cremado. La señora Evelia siempre quiso, porque así lo dicta su religión, que todos los miembros de su familia recibieran cristiana sepultura.

Personal de Los Cipreses comentó a Notimex que, de cualquier forma, y por las circunstancias en que perdió la vida, legalmente debía ser sepultado y no cremado.

Horas antes en la agencia funeraria de la colonia Roma, donde se velaron los restos de Vega Gil, Rubén Albarrán, integrante de Café Tacvba, se disculpó por no asistir al cementerio, y dijo: "Lo viviremos a través de su obra".

nl

LEA TAMBIEN Botellita de Jerez anuncia su separación tras el suicidio de Armando Vega Gil y piden revelar identidad del denunciante Cada uno de los integrantes de la emblemática banda de rock mexicano seguirá con sus proyectos personales

LEA TAMBIEN Vivo al día, vienen tiempos oscuros: Vega Gil antes de suicidarse Días antes de su muerte, el bajista de Botellita de Jeréz habló sobre su situación económica y su infancia