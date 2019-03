"A las mujeres les gusta que las acosen": Armando Manzanero

REDACCIÓN 21/03/2019 03:25 p.m.

Armando Manzanero, el cantautor, músico, compositor y productor musical mexicano ganador de un Grammy, se puso en el ojo del huracán tras dar una polémica declaración en la que aseguró que "a las mujeres les gusta que las acosen", tras esta desafortunada declaración, el originario de Mérida, Yucatán, intentó explicar su punto, pero sus palabras ya habían caído como una bomba.

De acuerdo con Erizos, para muchos fue increíble que uno de los compositores más grandes de México, quien ha dedicado gran parte de su carrera a escribir canciones de amor a las mujeres, diera una declaración de tal magnitud asegurando que a las mujeres les gusta el acoso.

Después Armando Manzanero trató de excusarse explicando que por acoso no se refiere a golpearlas o agredirlas sexualmente... no, para él el acoso es "enamorarlas".

Según Manzanero no conoce a "ninguna mujer que no le guste que la aborden... que la enamoren"... con acoso. Al parecer no ha conocido a todas esas mujeres que están bastante hartas de que esto les pase a diario.

