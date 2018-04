MÁS ELEMENTOS

Arizona eleva a 338 el número de efectivos enviados a la frontera

Los elementos serán desplegados el martes. El Departamento de Defensa dijo que la Guardia Nacional no efectuará labores policiales

REDACCIÓN 09/04/2018 10:12 p.m.

Arizona enviará más efectivos de la Guardia Nacional a la frontera (Imagen de El Financiero)

El gobernador de Arizona, Doug Ducey, tuiteó este lunes que 225 efectivos de la Guardia Nacional de su estado van camino a la frontera de Estados Unidos con México, en respuesta al llamado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de apoyo militar para combatir el narcotráfico y la inmigración ilegal. Agregó que más elementos serán desplegados el martes.

Arizona envió sus efectivos después de que Texas anunció el viernes que haría lo propio con 250 miembros de la Guardia Nacional, los cuales fueron transportados en helicópteros hasta la frontera.

De acuerdo con la agencia AP, Arizona elevó de 225 a 338 el número de elementos de la Guardia Nacional que enviará a frontera con México.

Todo ello, producto de que Donald Trump dijo la semana pasada que quería enviar entre 2 mil y 4 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera con México.

Por su parte, la gobernadora republicana de Nuevo México dijo que su estado participará en la operación, pero no ha anunciado nada sobre el despliegue. El gobernador de California, el demócrata Jerry Brown, dijo el lunes que no ha decidido si enviará a miembros de la Guardia del estado.

(Imagen de Diario de Yucatán)

El secretario de Defensa, James Mattis, aprobó el viernes pasado que se pague a los 4 mil elementos de la Guardia Nacional con presupuesto del Pentágono considerado hasta finales de septiembre.

El Departamento de Defensa dijo en un memorando que los miembros de la Guardia Nacional no efectuarán labores policiales ni "interactuarán con migrantes u otras personas detenidas" sin la aprobación de Mattis.

¿Qué es la Guardia Nacional de Estados Unidos?

La portación de armas estará limitada a las circunstancias que puedan requerir defensa propia", señaló el departamento.

Después de un descenso al inicio de la presidencia de Trump, el número de migrantes detenidos en la frontera suroccidental ha comenzado a aumentar de acuerdo con las tendencias históricas. La Patrulla Fronteriza dijo que capturó en marzo a unas 50 mil personas, tres veces más que en marzo de 2017.

En cuanto a Texas, la Guardia Nacional no llegó a la frontera con Coahuila; "no han llegado, me van a avisar si van a venir aquí", confirmó Tom Shmerber, sheriff del Condado de Maverick, Texas.

Detalló que los predios ubicados en las márgenes del Río Bravo, del lado norteamericano, son propiedades privadas, y que para el despliegue de la Guardia Nacional, los dueños deben dar su consentimiento por escrito.

Ya tuve comunicación con algunos rancheros y no están dispuestos a permitir el ingreso de la Guardia Nacional; en otros años, hace cuatro, que ya estuvieron desplegados, el permiso incluía el ingreso de tanquetas y armas, y esto les preocupa porque invaden sus espacios".

Con información de El Financiero

