Destrozan a Ariana Grande por su portada en "Vogue", fans preguntan "¿Cuándo se volvió negra?"

La cantante juvenil Ariana Grande está teniendo el mejor año de su carrera y prueba de ello es su gran éxito de su reciente álbum de estudio, "Thank U, Next" con el cual rompió récords en listas musicales internacionales, sobre todo en las de Billboard.

Sencillos como "7 Rings" o "Break Up With Your Girlfriend, I´m Bored" se ubicaron en las primeras posiciones durante varias semanas en las listas de popularidad más importantes.

De acuerdo a KienyKe, son su popularidad Ariana Grande se ganó la portada de Vogue, pero al parecer a pocos fans les gustó.

Cabe señalar que no es la portada de la revista en 2018 protagonizó la Vogue Británica, fotografiada por Craig McDean, pero ahora protagoniza la edición de agosto de Vogue EU, la versión original de esta revista de moda y variedades.

La estrella pop esta vez es fotografiada por Annie Leibovitz y estilizada por Tonne Goodman, lleva un vestido de tirantes de Dior, igualmente, usa un sombrero tipo pamela, todo en color negro. Ariana Grande está acompañada por uno de sus perros, Toulouse.

Pero no todo es color de rosa, la cantante es altamente criticada en redes sociales por su aparición en la biblia de la moda, la principal razón es porque "parece negra".

Tras compartir la imagen en redes sociales los comentarios no se hicieron esperar.

"¿Ahora es negra?", "¿Quién es esta mujer de color?", "Se ve negra, oh Dios mío", "Pudieron haber escogido una mejor foto para esta portada", "No, lo siento, esto no está bien. Ari no se ve así para nada", "Su perro se robó el centro de atención", "¿Cuándo se volvió negra?", entre otros comentarios.

Cabe señalar que hasta el momento Ariana Grande no se ha pronunciado ante las críticas, agradece por la oportunidad e invita a leer a sus seguidores la entrevista que le realizó Rob Haskell.

En medio de todo lo que le pasó el año pasado, Grande menciona: "Estaba investigando sobre curación y el trastorno de estrés postraumático y hablando con terapeutas, todos decían: ´Necesitas una rutina, un horario'".

"Por supuesto porque soy una extremista, estoy como, ok, ¡me iré de gira! Pero es duro cantar canciones que son sobre heridas que están frescas. Es divertido, es música pop, y no estoy tratando de hacer que suene como algo que no es, pero estas canciones para mí realmente representan una mier... pesada".

