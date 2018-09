Ariana Grande sufre manoseo en pleno funeral de Aretha Flanklin por parte del pastor

REDACCIÓN 01/09/2018 04:57 p.m.

Ariana Grande se presentó en el funeral de Aretha Flanklin para homenajear la muerte de la cantante interpretando su canción "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman". Luego de su actuación, el obispo Charles H. Ellis III, quien ofició el funeral felicitó a Ariana de una manera que indignó a los espectadores.

De acuerdo con El País, el pastor "intentó" tomar a Ariana Grande de la cintura y su mano quedó en un costado de su pecho, en el video se ve claramente como presiona el cuerpo de la cantante, lo que desató una ola de indignación en redes sociales.

El momento fue duramente criticado en Internet. "Lamento muchísimo por lo que has tenido que pasar @ArianaGrande, ese manoseo era más que descarado y todos podíamos ver y sentir tu incomodidad", escribió la presentadora de televisión Claudia Jordan.

Charles H. Ellis III pidió a Ariana Grande que lo disculpe por la forma en que la tocó en el escenario y por una broma que hizo sobre el nombre de la cantante.

"Nunca sería mi intención tocar el pecho de ninguna mujer... No sé, supongo que la rodeé con el brazo", dijo Ellis en comentarios a varios medios de comunicación estadounidenses el sábado. "Quizás crucé la frontera, tal vez fui demasiado amigable o familiar, pero nuevamente, me disculpo", señaló.

Ellis también se disculpó por una broma que le hizo a Grande sobre su nombre: "Cuando vi a Ariana Grande en el programa, pensé que era algo nuevo en Taco Bell", dijo, refiriéndose a una popular cadena de comida rápida mexicana. "Personalmente y sinceramente me disculpo con Ariana, sus admiradores y toda la comunidad hispana", dijo Ellis, aunque Grande es de ascendencia italiana.

