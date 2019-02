Ariana Grande cancela show en los Grammy por este "insulto"

A pesar de sus dos nominaciones, Ariana Grande se niega a presentarse en la 61 edición de los Premios Grammy, se dice que la cantante fue "ofendida" por los organizadores del evento y por eso no asistirá a la premiación en el Staples Center de Los Ángeles, Estados Unidos de este domingo.

De acuerdo con Publimetro, Ariana canceló sus asistencia a los premios porque los organizadores le pidieron que cantara una canción elegida por ellos.

DIRECTOR DE "BOHEMIAN RHAPSODY" QUEDA FUERA DE LOS PREMIOS BAFTA POR ACUSACIONES SEXUALES

El desacuerdo ocurrió porque Grande quería interpretar su nuevo sencillo 7 rings, incluido en el disco que lanzará este viernes, pero los organizadores del galardón se negaron, después de varias negociaciones accedieron con la condición de que lo hiciera mezclado con otra que ellos eligieran.

Según la publicación, la cantante se sintió "insultada" por esa condición y decidió cancelar su presentación a los Grammys, en la que está nominada a Mejor Interpretación Pop en Solitario, por God is a woman; y Mejor Álbum Vocal Pop, por Sweetener.

Ceremonia de los Grammy

Alicia Keys será la presentadora de la gala de premiación que se transmitirá el próximo 10 de febrero a las 20:00 horas en CBS.

"AVENGERS: ENDGAME" SERÁ LA PELÍCULA MAS LARGA DE MARVEL

Como es eso que a la hermosa preciosa de ariana grande no la dejan cantar 7 rings en los grammys?¡?¡?????

¿Cómo es qe @ArianaGrande no va a actuar en los Grammy? El motivo parece ser qe se sintió insultada cuando los responsables de los Grammy la dijeron lo qe tenía qe cantar y a Ariana no le gustó nda qe le dijeran lo qe tiene qe cantar??

Esto no puede ser???? #arianagrammy pic.twitter.com/utoXEwPvIi