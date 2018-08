Foto causa polémica, le advierten a Ariadne Díaz que cuide a su futuro marido de Irina Baeva

REDACCIÓN 24/08/2018 01:48 p.m.

Agencia México: Ariadne Díaz nunca imaginó que al compartir una fotografía de su encuentro con Irina Baeva iba a causar polémica entre sus seguidores, quienes le advirtieron que la mantuviera alejada de su ex marido.

El público aún no ha olvidado que Irina estuvo relacionada con el rompimiento del matrimonio de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, incluso hasta dijeron que ella había sido la tercera en discordia.

Díaz confesó la felicidad que sintió por reunirse con la artista rusa, la estrella mexicana publicó una imagen en su cuenta de Instagram donde aparecen las dos actrices sonriendo; pero a pocos días de que el padre de su hijo, el también actor Marcus Ornelas, le entregara un anillo de compromiso, algunas de sus seguidoras no dudaron en hacerle una recomendación:

@ssermejia: "aguas con tu marido... no vaya a ser que se le antoje a la zorra que tienes al lado", @fashion_by_vicky: "A esta pobre la etiqueta de quita maridos creo que ya nadie se la quita Que vergüenza !!!", @msssweetnsassy: "Esa roba maridos no la paso", @karladominguez08: "@ariadne_diaz cuidado Ariiii, esconde a tu marido", @mariflores3087: ay Ari!! Soy tu fan, pero la verdad como dice el dicho "crea fama y échate a dormir" ... este tipo de amistades que se meten con hombres casados dejan mucho que desear", @pattyboo1991: "Mi abue siempre decía: no lleves carne fresca" a la casa", @pattyboo1991: "Si de verdad ... ten cuidado, ese tipo de chavas no se miden para hacer daño. ¡¡¡Y tú tienes un hombre extraordinario!!! ¡Y Dieguito hermoso! Saludos."

Y a pesar de que Ariadne Díaz pudo hacer caso omiso a estos mensajes, la protagonista de "La doble vida de Estela Carrillo" decidió defender a su colega y expresó: "pos ni que fuera un zapato pa que me lo quite" (sic), junto a varios emoticones sonriendo.

Respuesta que fue aplaudida por varios de sus seguidores, sin embargo, otros le siguieron aconsejando no ser tan confiada y cuidar a su futuro esposo.





