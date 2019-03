Bochornosa revelación, Ari Telch habló del momento en que Consuelo Duval le orinó encima

REDACCIÓN 18/03/2019 04:11 p.m.

Los actores Ari Telch y Consuelo Duval, fueron invitados al programa Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, "Montse&Joe", ahí el actor hizo una bochornosa revelación sobre su amiga al relatar el momento en que Consuelo Duval le orinó encima cuando compartieron créditos en la obra de teatro "Cuatro Equis".

De acuerdo con Debate, Ari Telch dejó a todos sorprendidos al contar cómo es que Consuelo había terminado orinándole encima. Comentó que era bien sabido que cuando la actriz tenía ataques de risa es incontinente.

"Teníamos una coreografía donde hacíamos el amor y yo le hacía ciertas bromas afuera, pero bueno quien sabe que chiste le conté afuera y se lo conté cuando la musiquita y nada más sentí entonces la vi que se estiró por una sabana para secarme...", dijo Ari Telch.

Tras el relato, Consuelo Duval volvió a apenarse con su colega y no le quedó nada más que reírse con sus anfitrionas quienes quedaron impactadas por la anécdota que les contó el famoso.

"Todo lo mié encima, él la lluvia amarilla la ha vivido de mí que horrible, dijo Consuelo Duval muy apenada.

Cabe mencionar que Consuelo Duval mantiene una buena relación con Ari Telch quien la ayudó en su carrera artística pues la ayudó en sus primeros pininos.

nl

