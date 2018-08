El momento en que Aretha Franklin hizo llorar a Obama

REDACCIÓN 16/08/2018 10:55 a.m.

Aretha Franklin, conocida como "la reina del soul" y quien falleció este jueves tras complicaciones de cáncer de páncreas, conmovió a millones de personas durante su trayectoria, uno de ellos fue reconocido por haberse emocionado hasta las lágrimas: fue el presidente estadounidense Barack Obama.

En 2015 se realizó un homenaje a la compositora Carole King, en el Kennedy Center; no se tenía programado que Franklin apareciera como estelar en el evento.

Sin embargo, para sorpresa de los presentes, la cantante apareció tocando el piano y cantando (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, una de sus canciones más icónicas, la misma que fue compuesta por King junto con Jerry Goffin.

En un momento de la interpretación, las cámaras enfocaron a Barack y Michelle Obama y se pudo observar que el mandatario se secaba las lágrimas mientras su esposa aplaudía emocionada.

La historia de Estados Unidos surge cuando Aretha canta. Por eso, cuando se sienta al piano y canta A Natural Woman, puede hacerme llorar", señaló en una entrevista para The New Yorker.

El momento acaparó los medios de comunicación. No era ningún secreto la admiración que Obama tenía por Franklin, a quien consideraba como una mujer que encarna como nadie "la conexión entre el espíritu afroamericano, el blues, el R. & B., el rock and roll y la forma en que las penas y el dolor se transformaron en algo de belleza, vitalidad y esperanza".

(Con información de El País)

cmo