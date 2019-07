Más de 300 mil Internautas unen fuerzas en Facebook y planean invadir el Área 51 para "ver Aliens"

No más mitos, un evento en Facebook reúne a más de 300 mil personas para asistir al Área 51 a conocer a los Aliens (FOTO ESPECIAL)

En internet hay de todo para alimentar la curiosidad pero muchas personas confían más en la frase "ver para creer", por eso en Faceboock han creado un evento para invadir la mítica Área 51 y poder conocer a los extraterrestres, más de 300 mil personas han confirmado su interés por ir.

De acuerdo con CNN, El evento titulado "Storm Area 51, They Can´t Stop All of", está invitando a usuarios de todo el mundo a unirse a un "Run Naruto", un estilo de carrera inspirado en el manga japonés que se hace con los brazos extendidos hacia atrás y la cabeza hacia adelante.

"Podemos movernos más rápido que sus balas", promete la página del evento, que está claramente escrita con un lenguaje cómico, a quienes confirmen su asistencia para el 20 de septiembre.

La misteriosa Área 51 ha sido el foco de las teorías de conspiración durante décadas, y muchas personas piensan que es allí donde el gobierno de EE. UU. guarda sus secretos sobre extraterrestres y ovnis.

El área fue oficialmente reconocida como un sitio militar en 2013, pero las teorías siguen vigentes.

Aunque el evento de septiembre es ciertamente una broma, se produce solo unas pocas semanas después de que un grupo de senadores estadounidenses recibió información sobre los encuentros reportados entre la Marina de EE. UU. y un avión no identificado, literalmente un objeto volador no identificado (ovni).

