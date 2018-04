Música

¡Buenas noticias! Arctic Monkeys estrena disco en mayo

El nuevo disco de Arctic Monkeys llega en mayo y con el la nueva gira internacional de la banda británica

EFE 05/04/2018 07:34 p.m.

Tranquility Base Hotel & Casino, nuevo álbum de Arctic Monkeys llega en Mayo (FOTO TOMADA DE WEB)

Luego de 5 años de no sacar material nuevo, Arctic Monkeys anunció que el próximo 11 de mayo estrenará su nuevo disco titulado "Tranquility Base Hotel & Casino" y con ello una gira internacional.

Grabado entre Los Ángeles, París y Londres, el que será su sexto disco de estudio ha sido producido por James Ford y Alex Turner, líder y vocalista del grupo.

DETIENEN A HIJO SE SEAN PENN POR POSESIÓN DE DROGAS

Once serán los cortes que integrarán este trabajo, los cuales llevarán por título "Star Treatment", "One Point Perspective", "American Sports", "Tranquility Base Hotel & Casino", "Golden Trunks", "Four Out Of Five", "The World's First Ever Monster Truck Front Flip", "Science Fiction", "She Looks Like Fun", "Batphone" y "The Ultracheese".

Autores de cinco álbumes de éxito que los han consolidado como una de las grandes bandas del rock alternativo británico actual, su discografía arrancó con "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not" (2006) y alcanza de momento hasta "AM" (2013).

Junto con el lanzamiento de "Tranquility Base Hotel & Casino", Arctic Monkeys se embarcarán el 22 de mayo en Hollywood (EE.UU.) en una gran gira internacional que recorrerá los principales recintos y festivales.

FES RESPONDE A PROPUESTA DE PLAYBOY

an

LEA TAMBIEN Doña Sofía, la eterna víctima de la Familia Real española Desde los desplantes de su marido, su nuera y su nieta que han ocasionado que la prensa internacional la pongan bajo la lupa

LEA TAMBIEN Diego Luna y Gael García presentan "La Corriente del Golfo", su nueva casa productora en México Diego Luna y Gael García refrendan su amistad y libertad para crear, con su nuevo proyecto "La Corriente del Golfo"