La NASA revela un audio de los sonidos que emite El Sol

A pesar de que desde hace miles de años los especialistas estudian los astros, siguen algunos misterios sin resolverse.

Uno de los astros que más intriga causa es el sol, que siguen generando interés, pero recientemente la NASA dio a conocer un video en el que se "escucha" los sonidos que emite.

De acuerdo a La Nación, la grabación, de poco un minuto 20 segundos, revela los sonidos solares generados a partir de los 40 días de los datos recogidos por el Observador Solar y del Observatorio Heliosférico (SOHO).

Galaxy Twinning! ?? ?? This beautiful spiral galaxy, eyed by @NASAHubble Space Telescope, closely resembles our Milky Way. But, this lively system measures more than 200,000 light-years across compared to our home galaxy´s 100,000-light-year diameter: https://t.co/GDVytNcskm pic.twitter.com/A8LbHUL9re

CIENTÍFICOS CONFIRMAN QUE LA LUNA FUE HABITABLE Y LA VIDA QUE EXISTIÓ EN ELLA

¿Cómo consiguieron "escuchar" al sol?

Tools of the trade...how will @NASASun's Parker #SolarProbe study the Sun as it flies into its million-degree atmosphere? Learn about the spacecraft´s cutting-edge technology that will allow it to study the Sun in a multitude of ways. https://t.co/mOVeRT6dK8 pic.twitter.com/AB2XMEW0Jw