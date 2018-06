GUERRA COMERCIAL

Permanente respalda aranceles impuestos por México a Estados Unidos

Las medidas deberán permanecer hasta que se dejen de aplicar tasas arancelarias en productos de acero y aluminio, originarios de México

REDACCIÓN 08/06/2018 03:35 p.m.

(Foto: Archivo)

La Comisión Permanente respaldó las medidas aplicadas por el Gobierno mexicano para suspender el trato arancelario preferencial y el incremento de las tasas del impuesto general de importación a diversas mercancías, originarias de Estados Unidos.

En un acuerdo aprobado en la sesión de este día, se consideró que dichas medidas deberán permanecer vigentes hasta que el Gobierno Mexicano estime que ese país ha dejado de aplicar las injustificadas tasas en productos de acero y aluminio, originarios de México.

Leer más en La Silla Rota: Aplauden ONG impugnación de senadores a Ley de Publicidad

Los diputados y senadores, también respaldaron la solicitud del Gobierno mexicano, al de Estados Unidos, para iniciar el proceso de consultas, en el marco de las reglas de la Organización Mundial del Comercio, respecto de las injustificadas tasas arancelarias en productos de acero y aluminio originarios de México, aplicadas por ese país.

El Gobierno mexicano impuso aranceles que van de los 5 y hasta los 25 puntos porcentuales a diversos productos de Estados Unidos, en respuesta a los gravámenes al acero y aluminio mexicanos aplicados la semana pasada a México.

Los productos que tendrán que pagar impuesto especial son: jamones, manzanas, arándanos, Whisky "Tennessee", Bourbon, quesos, papas, varillas, chapas laminadas, tubos de acero, paletas de puerco y barcos de motor, entre otros.

El presidente de la Tercera Comisión, senador Héctor Larios Córdova, dijo que respaldan las medidas impuestas por México a Estados Unidos, ante la imposición arancelaria de 25 por ciento al acero y 10 por ciento al aluminio, aun cuando nuestro país le compra más acero y es el primer cliente en aluminio.

Al respecto el diputado Abel Cruz Hernández, del Grupo Parlamentario Encuentro Social, consideró que México debe incentivar el consumo y desarrollo del mercado interno ante las medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos, al acero y al aluminio.

La diputada Josefina González Luna, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, aseguró que México no cederá frente a la imposición y proteccionismo económico, ya que pone en riesgo la relación comercial entre ambas naciones.

De Movimiento Ciudadano, el diputado Macedonio Tamez Guajardo, calificó de "primitiva e ignorante" la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; México debe ser más contundente en sus respuestas, afirmó.

Por el Grupo Parlamentario del Morena, el diputado Juan Romero Tenorio, manifestó que el gobierno debe asumir una posición más crítica y determinar si las metas de desarrollo se han cumplido y en dónde existen debilidades.

El senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del PVEM, respaldó la estrategia mexicana de imponer aranceles a diversos productos agroalimentarios estadounidenses, que van desde 5 hasta el 25 por ciento de gravámenes.

La senadora Angélica de la Peña Gómez, del PRD, señaló que el Gobierno de Estados Unidos "ya le tomó la medida al Gobierno mexicano y a los distintos interlocutores", y mientras no se tengan negociadores diferentes "esto no va a terminar", no obstante llevará a México a diversificar sus mercados.

El senador del PT, Luis Humberto Fernández Fuentes, dijo que México debe convocar y ser la sede de una reunión entre los representantes de los países afectados por las medidas económicas del vecino país del norte, a fin de garantizar la estabilidad y comercio global.

El diputado Agustín Rodríguez Torres, del PAN, consideró que las medidas dictadas por el gobierno norteamericano son el resultado del atraso que hay de las negociaciones y la falta de acuerdos por la intransigencia del Donald Trump, en el Tratado de Libre Comercio.

Diputado Arturo Huicochea Alanís, del PRI, aseguró que México ha privilegiado el diálogo y la soberanía nacional, no obstante consideró que se debe poner especial atención a los efectos en el sector económico, diplomático y comercial.

La Comisión de la Permanente aprobó siete dictámenes de la Tercera Comisión -Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas-.

LEA TAMBIEN Candidatos a senadores por Sonora se realizan antidoping Los candidatos dicen que esta acción es derivada de un acto de congruencia, honestidad y transparencia con los ciudadanos de Sonora

LEA TAMBIEN INE y FEPADE investigan llamadas contra López Obrador Los mensajes en contra del candidato se concentran en la CDMX y Edomex

cmo