Industriales critican aranceles; pega al TLCAN

Para la Canacintra no hay argumento económico para implementar los aranceles al aluminio y al acero

La imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a las importaciones de acero y aluminio, disminuyen la competitividad de la región, lastiman el arduo proceso de renegociación del TLCAN y ponen una barrera de facto a los esfuerzos que Canadá y México han hecho por llegar a acuerdos, aseveró la Canacintra.

Por ello, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Enrique Guillén Mondragón, expresó el respaldo de los industriales del país a la decisión del gobierno mexicano de poner en marcha medidas equivalentes.

“Tenemos un tratado de libre comercio vigente y no estamos de acuerdo con la medida de Estados Unidos, tomando en cuenta que tenemos una relación comercial de más de dos décadas”, subrayó el líder de los industriales.

Dijo que cualquier retroceso del TLCAN afecta a los tres miembros, ya que debilita cadenas productivas y reduce los incentivos para mantenernos como una plataforma de producción y comercio de primer nivel.

Guillén Mondragón sostuvo que si bien es cierto que cada país tiene la facultad de tomar decisiones en torno a su seguridad nacional, también es cierto que ese concepto no puede ser el paraguas bajo el que se busque imponer barreras técnicas al comercio.

Destacó que además de las medidas arancelarias que hoy se dan a conocer, Estados Unidos sistemáticamente ha puesto en marcha medidas en contra del libre comercio al amparo de la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, destacando la reciente investigación contra vehículos.

Para Canacintra, dijo, "es esencial mantener un entorno de libre comercio que respete las reglas que marca la OMC y los acuerdos comerciales y reconoce la importancia de dialogar y cooperar para construir el TLCAN que la región necesita, más no a cualquier precio.

“SE HACE EL ‘HARA-KIRI’”

La aplicación de aranceles al acero y al aluminio no afectará a la industria mexicana, pero si impactará de forma negativa a Estados Unidos que se hizo el "hara-kiri" con esta medida, aseguraron cámaras empresariales.

México tiene déficits comerciales tanto en aluminio como en acero con Estados Unidos, por lo que esta medida no tiene sustento, coincidieron, al tiempo de reconocer la respuesta de las autoridades mexicanas como claras y firmes.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Aluminio (Canalum), Ramón Beltrán, consideró que la medida del gobierno estadounidense "es un sin sentido y es un golpe a su propia industria", que encarecerá su propio mercado y a sus consumidores.

En conferencia de prensa, aclaró que México le exporta a Estados Unidos 350 mil toneladas de productos de aluminio, mientras que les importa 800 mil toneladas de aluminio base.

Defendió que, por tanto, México no afecta a la seguridad nacional de Estados Unidos como lo argumentó la administración del presidente Donald Trump para aplicar esta medida.

"Definitivamente, del lado de la Industria del aluminio no afecta de ninguna manera a la seguridad nacional de Estados Unidos; México no contribuye de ninguna manera nociva a la industria en el mercado de Estados Unidos", aseveró.

"Creemos que solo es una medida que es una moneda de cambio para poder negociar un mejor Tratado de Libre Comercio para ellos", refirió.

El presidente de la Canalum mandó un mensaje de tranquilidad, pues la respuesta que tiene la Secretaría de Economía "es clara y contundente", además que nuestro país podrá aplicar diversas medidas para contrarrestar la imposición, incluso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

"No hay que asustarnos cuando se anuncian medidas de aranceles al acero y al aluminio. México lo está haciendo muy bien, la industria del aluminio lo hace muy bien por eso nos compran otros mercados no sólo el americano", dijo luego de destacar que no se produce aluminio en el país.

El presidente de la Comisión de Estadios Económicos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) , José Luis de la Cruz Gallegos, dijo que "al igual que en el aluminio en el tema del acero no hay fundamento económico, no hay un razonamiento sostenible que permita afirmar que el acero daña a la economía de Estados Unidos".

Agregó que de igual forma que en el aluminio, en el caso del acero hay un déficit comercial (de dos mil millones de dólares) con Estados Unidos, "México es un gran negocio para los exportadores de acero norteamericano, por eso también no debieron haberse incluido estas medidas del presidente Trump".

AJ