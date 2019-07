Sensual por partida doble, Aracely Arámbula baila en bikini y hace sensual twerking con entallado vestido

Sensual por partida doble, así se mostró Aracely Arámbula en Instagram, donde compartió dos videos, en uno parece haciendo un sensual twerking con un entallado vestido negro con transparencias, en el otro baila ante la cámara con un sexy bikini.

Arámbula se dejó llevar por el ritmo de la canción "Duro y Suave", de Leslie Grace, mientras bailaba con un ajustadísimo vestido negro, que dejó al descubierto algunas partes de su cuerpo gracias a las transparencias del diseño.

En el segundo video, la actriz se sumó al #QuePocaChallene, bailó y cantó al ritmo de Ana Bárbara con un sexy short y un bikini con lentejuelas.

"Feliz Domingo. Celebrando con mi adoradísima Ana Bárbara", escribió Aracely Arámbula en el clip donde mueve sus caderas y presume su escultural figura.

La misma Ana Bárbara respondió al video de "La Chule": "Pronto la cantaremos juntas. ¿Quién más dice yo? A ver cuántos se suman al #QuéPocaChallenge".

LAS CRÍTICAS

El sexy baile de Aracely Arámbula dividió opiniones, muchos le manifestaron su apoyo y admiración por tener un cuerpo de ensueño a sus 44 años, mientras que otros, criticaron que se mostrara de forma tan vulgar.

DANNA PAOLA SALE EN SU DEFENSA

Danna Paola salió en defensa de Arámbula, primero escribió "Girl on fire", y posteriormente "Me encanta ver cada comentario ofensivo y estúpido, el día que tengan un mínimo de la seguridad, el carácter y la belleza de esta mujer se ponen a comentar... Y ni eso, LESS HATE MORE LOVE! Se llama respeto e igualdad, vive y deja vivir".

