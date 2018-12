Destrozan en redes a Aracely Arámbula por compararse con la Virgen

REDACCIÓN 12/12/2018 08:46 p.m.

Aracely Arámbula dejó a todos sorprendidos con su espectacular interpretación en las mañanitas a la Virgen de Guadalupe; sin embargo, lo que jamás imaginó es que la destrozarían en redes sociales por compartir una imagen donde aparentemente se compara con la Virgen.

De acuerdo con Debate, Arámbula compartió una foto de la Virgen con su rostro sobrepuesto, lo cual causó que arremetieran contra ella por comparar su belleza con la de la morena del Tepeyac.

Los seguidores de la cantante consideraron que la foto era una total falta de respeto:

"Que mal plan en tu foto se ve que no sabes ni que onda", "Cómo porque tapar ala virgen con el rostro", "No me gusto este foto montaje, hay q tener respeto!!", fueron algunos de los cometarios.

Sin embargo, no todo fue malo, Aracely Arámbula recibió varios halagos por el elegante vestido que portó durante la gala a la Virgen de Guadalupe.

