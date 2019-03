Aracely Arámbula comparte despampanante video en lencería

REDACCIÓN 15/03/2019 03:23 p.m.

Aracely Arámbula compartió un despampanante video en lencería, la actriz presumió su diminuta cintura y sus sensuales curvas en un atrevido atuendo de encaje color negro.

De acuerdo con Debate, Arámbula dejó con la boca abierta a sus seguidores de Instagram, tras compartir un ardiente video realizado por uno de sus admirados quien quedó enganchado con los personajes que hizo la actriz en las telenovelas "La Patrona" y "La Doña", donde realizó escenas muy atrevidas.

Hasta ahora el sensual video de Aracely Arámbula cuenta con más de 106.916 reproducciones.

Cabe mencionar que no es la primera vez que la actriz cautiva con su anatomía, semanas atrás compartió una imagen en la que parece de espaldas con un diminuto bikini negro.

Sin duda, Aracely Arámbula posee uno de los cuerpos más sexys del espectáculo, el cual además de impactar sus seguidores, logró cautivar a Luis Miguel.



