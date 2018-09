Apuñalan a candidato presidencial en Brasil

El candidato presidencial de extrema derecha y líder en las encuestas para las elecciones del 7 de octubre, Jair Bolsonaro, fue apuñalado hoy durante un acto de campaña en la ciudad de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais, en el centro del país, informó su hijo.

TAMBIÉN PUEDES LEER: La historia de la candidatura de Lula desde la cárcel

Bolsonaro, un exmilitar de controvertidas posiciones políticas, "sufrió un atentado", explicó su hijo Flavio Bolsonario, candidato a senador.

Jair Bolsonaro sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdômen. Graças a Deus, foi apenas superficial e ele pesa bem. Peço que intensifiquem as orações por nós!