El problema Apu: planean eliminar al personaje de "Los Simpson"

El productor de "Los Simpson", Adi Shankar lanzó un concurso de guiones para buscar una solución al recientemente bautizado "el problema Apu", luego de la gran controversia en redes sociales por los estereotipos raciales del personaje.

De acuerdo con Indie Wire, personas que trabajan para "Los Simpson" y una fuente cerca a Matt Groening" aseguran que van a sacar a Apu de la serie. Al mismo tiempo, añadió que "no van a hacer gran problema con eso, ni nada por el estilo, pero lo abandonarán por completo solo para evitar la controversia".

Para no andarse con rumores, el portal americano trató de contactar a un representante de "Los Simpson", pero la respuesta fue confusa y no concluyente: "Apu apareció en el episodio 10/14/18 ´My Way o Highway to Heaven´", en donde se ve, junto a otros personajes, en el cielo, frente a Dios.

El productor dijo que si es cierto que Apu no hará más parte de "Los Simpson", sus creadores estarían cometiendo un grave error y quedarían muy mal parados:

Si eres un programa sobre comentarios culturales y tienes demasiado miedo de comentar sobre la cultura, especialmente cuando se trata de un componente de la cultura en la que participaste en la creación, entonces eres un programa sobre cobardía.

