¡Adiós a la selfies! Estas apps son la nueva sensación entre los millennials

REDACCIÓN 09/10/2018 09:16 p.m.

No existe persona en este mundo que no le guste ver como sus publicaciones se llenan de likes y comentarios, a veces es muy difícil lograr una buena foto, porque salió desenfocada, porque no tiene color, porque había poca o mucha luz. Pero la tecnología viene a facilitarnos la vida.

La tecnología llegó para facilitarnos la vida y así como hay apps para hacer música, para hacer karaoke y hasta para cumplir la dieta, también hay apps que te ayudarán a hacer que tus videos y fotos se vean profesionales.

Tik Tok

Muy al estilo de Musical.ly, esta app permite a sus usuarios crear y compartir videoclips musicales con"selfies" de 15 segundos, a los que se pueden añadir efectos especiales y filtros.

¿Qué ofrece Tik Tok?

Permite crear videos cortos para compartir con amigos "y con todo el mundo".

Está pensada para creadores jóvenes de contenido.

Reconocimiento facial: capta expresiones faciales para incluir en los videos.

La "mezcla perfecta" entre inteligencia artificial y captura de imágenes

Sincronización de ritmos, efectos especiales y alta tecnología.

VUE

Esta app es un editor de vídeos con gran variedad de filtros, stickers y otras opciones cargadas de toque artístico que te harán sobre salir ante los demás. VUE es también perfecto para video-selfies ya que su filtro integrado con la cámara frontal te harán lucir mejor que todos.

VUE te ofrece una excelente oportunidad de crear vídeos cinematográficos de una manera tan sencilla como tomar fotos.

Montaje nunca fue tan fácil

- Crea perfectos montajes profesionales de clips de hasta 60 segundos

Mejora tus vídeos con stickers

- Más de 30 stickers prediseñados para elegir como indicadores de clima o emoticons.

Filtros Cinematográficos

- 12 filtros seleccionados por profesionales de cine que te harán lucir como una estrella, desde efectos de documentales hasta fashionistas como una celebridad

- Crea hermosos Video-Selfies con el modo embellecedor para la cámara frontal

Imagen Ultra-Ancha

- Elige diferentes formatos de corte de pantalla al estilo cinematográfico

- Vídeo modo vertical soportado

Pixaloop

Tus fotos no volverán a ser las mismas por Enlight Pixaloop, la app que ofrece un tipo de ate fotográfico refrescante, como en Harry Potter,las fotos cobrarán vida con varios movimientos, puedes hacer que el fondo o un elemento de la foto se mueva, también cambiar el escenario en el que capturaste la imagen, entr muchos otros retoques divertidos.

USUARIOS DE IPHONE XS REPORTAN FALLAS EN EL SISTEMA DE CARGA

Lomotif

¿Quieres añadir música a tus vídeos para que todavía sean más atractivos? Entonces, tienes que usar Lomotif, basta con seleccionar un vídeo, una canción y la aplicación hará el resto.

Además, cuenta con una biblioteca online de vídeos y canciones, por lo que ni siquiera hace falta que la tengas en el celular.

Está disponible tanto en iOS como Android y es totalmente gratuita.

Boomerang

La básica de básicas, Boomerang es la app que no puede faltar en tu celular si quieres tener buen contenido para tus redes sociales. Es una aplicación oficial de Instagram, gratuita y muy fácil de conseguir en AppStore y Google Play.

Con Boomerang podrás crear mini videos estilo GIF con un efecto que se repite en bucle hacia delante y atrás.

Lo que hace esta aplicación es capturar una ráfaga de 10 fotos, que luego une y reproduce en ambas direcciones. Eso se traduce en que el vídeo durará solo 1 segundo. Así que ten muy claro qué quieres grabar.

