Apps para rentar motonetas eléctricas, bicicletas o scooters en CDMX

Estas apps te permitirán rentar una motoneta eléctrica, bicicletas o hasta un scooter para que llegues a tu destino de manera rápida y sin contaminar.

Estas aplicaciones no solo son una excelente alternativa al caos diario de la CDMX, sino también a la reciente situación del desabasto de gasolina que enfrentan miles de capitalinos. No descartes la posibilidad de usar algunas de estas apps, evitarán que te estreses de más haciendo largas filas en alguna gasolinera y facilitarán tus trayectos para llegar al trabajo, la escuela o incluso el súper.

Cabe mencionar que estos transportes además de contribuir al tráfico, abonan a la contaminación del medio ambiente, te llevarán pronto a tu destino y sin emitir gases contaminantes.

ESTAS APPS TE PERMITEN TOMAR UNA BICI, UN SCOOTER O UNA MOTONETA ELÉCTRICA:

VBIKE

A diferencia de las Ecobicis que necesitas hacer un tedioso trámite para usar el servicio, con Vbike sólo necesitarás descargar la aplicación, ingresar una tarjeta de débito o crédito y podrás rentar las bicicletas que se encuentran en varios puntos de la ciudad por sólo 10 pesos la hora. Esta app te permite estacionarte donde quieras, siempre y cuando sea una zona segura designada, por lo que no tendrás que ir a estaciones específicas.

La app que está disponible para iOS y Android, ofrece cuatro planes diferentes los cuales podrás contratar dependiendo cuánto uses la bicicleta.

ECONDUCE

Esta app te permite rentar motos eléctricas ubicadas en distintos puntos de la ciudad y lo mejor de todo es que no tienes límite de tiempo, sino que pagarás por el tiempo que la uses. Econduce también ofrece la opción de contratar una mensualidad que ayudará a que los viajes salgan más baratos, pero es requisito que tengas licencia de conducir y sepas andar en bici, en caso de que no sepas ellos te ofrecen un instructor que te explicará el uso del scooter eléctrico.

La aplicación está disponible en iOS y Android.

MOBIKE

Con Mobike podrás apartar una bici hasta 15 minutos antes de tu viaje y luego estacionarla en una zona segura que te marque la aplicación. La diferencia es que el costo por rentar una bicicleta varía dependiendo el tiempo que la uses, por lo que tendrás un poco más de libertad que con otras apps.

La app es gratuita para iOS y Android.

GRIN

Esta app nueva te permite rentar un scooter eléctrico para hacer recorridos por la Roma y Condesa. Los patines aparecerán en el mapa de la aplicación para que reserves el que te queda más cerca.

El costo por viaje es de 15 pesos, pero al descargar la aplicación te regalarán cinco viajes gratis. Podrás descargar la app en iOS y Android.

