Juegos, Música, películas y más: Apps para matar el tiempo en la fila de la gasolinera

Sabemos que la situación de la gasolina en México por el momento es delicada, hay desabasto en las gasolineras y el pánico que se generó en redes sociales hizo que los establecimientos se llenaran de autos desesperados por llenar su tanque. Así que kilométricas filas te esperan si piensas cargarte de este esencial combustible de la vida cotidiana

Para no hacer tediosa la espera te tenemos las mejores apps para matar el tiempo en la fila, ya sean libros, juegos, películas o series, estas aplicaciones te darán un buen rato de diversión en lugar de que sigas deslizando la pantalla en tus redes sociales, son ideales para no morir de aburrimiento.

JUEGOS

CodyCross

¡Explora paisajes hermosos, usa tu conocimiento y tus habilidades en un juego de palabras único, donde cada respuesta correcta te acerca a la victoria y a revelar la palabra secreta!

Un nuevo concepto en crucigramas

- Pon a prueba tu ingenio con innumerables fases

- Relájate mientras exploras mundos temáticos

- Diviértete mientras aprendes

PUBG

100 jugadores se lanzan en paracaídas hacia una isla remota de 8x8 km en un enfrentamiento en donde el ganador se lo lleva todo. Los jugadores tienen que localizar, recoger sus propias armas, vehículos y suministros, y derrotar a cada jugador en un campo de batalla rico en gráficos y en tácticas; el cual pone al límite a los jugadores dentro de una zona de juego que se contrae. ¡Prepárate para aterrizar, saquear, y hacer lo que sea necesario para sobrevivir y ser el último hombre en pie!

CHAMELEON RUN

Carrera Cromática es un juego de carreras único, rápido y desafiante con un toque colorido. Salta, cambia de color y corre a través de niveles expertamente diseñados que te mantendrán enganchado.

Tu objetivo es cambiar de color para que coincida con el del suelo mientras corres y saltas de plataforma en plataforma. Suena fácil, ¿verdad? ¡Pues no te confíes!

Palabras cruz

Un juego de crucigramas creativo que puede inspirar tu pasión por desafíos mentales. Incluye todo lo principal de juegos de formación de palabras para hacerte sentir totalmente adictivo y entretenido.

PELÍCULAS Y SERIES

Netflix

Una de las apps más conocidas para ver series y, además, películas es Netflix, un servicio de suscripción que ofrece gran contenido. Ahora bien, se trata de una app de pago, pero su contenido es de gran calidad. Ofrece múltiples opciones a la carta y muchas propuestas que te permitirán pasar un rato divertido y agradable estés donde estés, pues puedes descargar episodios de tus series favoritas e incluso películas que podrás disfrutar mientras esperas tu turno en la fila de la gasolinera.

Kodi

Otra de las aplicaciones más conocidas y populares es Kodi, que, como la mayoría, permite ver no solamente series de televisión, sino también películas y podrás disfrutar de la mejor música, deportes y videos virales. Es una app gratuita, por lo que tu bolsillo no se resentirá. Sin lugar a dudas es una de las apps más completas del mercado, que ofrece muchas funcionalidades. Su instalación es fácil y la calidad de sus reproducciones excelente.

Blackpills

Una app exclusiva para móviles y tablets, es gratis y su contenido es propio; apuesta por miniseries de ficción propio cuya duración por capítulo no exceda los 13 minutos.

Te recomendamos, "Junior" en menos de dos horas ya habrás terminado la serie y si aún no termina tu espera por llenar el tanque de tu coche, puedes explorar entre el catálogo de Blackpills.

MÚSICA

SMULE

Con Smule puedes cantar y crear música con amigos y fans de todo el mundo. Puedes hacer karaoke, solos o duetos con personas de todo el mundo. Canta duetos con los mejores artistas tales como Ed Sheeran y Luis Fonsi. Canta a capela, solo o con un grupo. Canta y baila los grandes éxitos. Utiliza efectos de sonido y filtros de video mientras haces karaoke de tus canciones favoritas. ¡Pruébalo gratis!

SHAZAM

Shazam es una de las aplicaciones más populares del mundo, utilizada por más de 100 millones de personas cada mes para identificar música, obtener las letras de las canciones y ahora descubrir la música que los artistas mismos descubren.

DREZZER

Con Deezer puedes escuchar toda la música que quieras GRATIS

Busca tu estilo entre 40 millones de canciones

Hazlo tuyo con toda tu música en un mismo lugar

Cuanto más música escuches más ajustadas serán las recomendaciones personalizadas

Crea tu propia biblioteca musical y encuentra siempre lo que estás buscando

LECTURA

WATTPAD

Tiene más de 10 millones de libros e historias que son gratuitos, ¡sí, gratis! Puedes conectar con algunos escritores y recibir a través de ellos novedades y actualizaciones. Cuentan con una gran sección de ciencia ficción, suspenso, romance y fan fiction. Si te gusta escribir, también puedes hacerlo y publicarlo en la app para que los demás usuarios conozcan tus textos.

Disponible: en iOS y Android

KINDLE

Dentro de las apps para leer libros gratis, la de Amazon no puede quedar fuera. Tienes, básicamente, las principales funciones del Kindle en tu mano. Su tienda tiene cientos de libros gratis, muchos están en español —algunos solo están en su idioma original. También tienes la opción de comprar libros más baratos que en librerías.

Disponible en iOS y Android

AUDIBLE

Es el pilón. De manera estricta, con esta aplicación no leerás, sino que escucharás los libros. Se trata de una plataforma tipo Netflix, pero con libros. Pagas una suscripción mensual y tendrás acceso a cientos de audiolibros. El primer mes es gratis y te regalan un audiolibro, nada mal, ¿no? Es ideal para quienes no tienen tiempo de ir leyendo porque nunca alcanzan lugar en el Metro.

Disponible: en iOS y Android

Te aburres porque quieres, que te sea leve la espera.

