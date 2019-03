Apple arreglará tu iPhone aunque no tenga batería original

REDACCIÓN 06/03/2019 03:53 p.m.

Recientemente Apple realizó una actualización a su política de reparación y ahora ofrece servicio a iPhones que cuenten con baterías de terceros.

De acuerdo a Flayer Wayer, hasta hace nada, si reemplazabas la batería de tu iPhone con una que no fuera la oficial y que el servicio no lo hayan hecho ellos, no podías acceder nunca más a que te arreglaran algo.

Al parecer la empresa dio su brazo a torcer en esta materia, pero ojo, que solo se habla de la batería, si llegas a cambiar otra pieza con un tercero, sufres el mismo destino de estar condenado a los servicios técnicos no oficiales.

¿Por qué Apple estaría haciendo esto de manera silenciosa? Quizás se dieron cuenta que no era la mejor jugada y que con el escándalo de las baterías hace un tiempo, no deben subestimar a los clientes.

A pesar de que en su momento ofrecieron por un año arreglos oficiales a precios bastante módicos, es una lección para todas las marcas saber que el derecho a reparar es un tema que existe.

Sin ir más lejos, en varios lugares de Estados Unidos y Europa el tema ha tomado tanto vuelo que ha llegado a la justicia, porque algunos consideran inconcebible que si sabes cómo hacer un arreglo y tienes los repuestos, no lo puedas hacer porque pierdas la garantía y los derechos que te corresponden, a veces gastando más dinero de lo normal.

Por ahora se dice que la instrucción ya está en efecto en las Apple Store del mundo, pero veremos si Apple saca algún comunicado oficial sobre el tema.

