Apple y Goldman Sachs lanzarán una tarjeta de crédito

La alianza sustituiría el acuerdo anterior que tenía el gigante de la tecnología con Barclays

Goldman Sachs emitirá la nueva tarjeta de crédito de marca conjunta de Apple, según una persona al tanto del tema, ahora que el banco de inversión profundiza su campaña para penetrar en las finanzas de consumo, esto según una publicación del diario The Wall Street Journal, citando a fuentes internas en los planes de ambas compañías.

El producto que ya está siendo desarrollando sustituirá el acuerdo anterior que tenía el gigante de la tecnología con Barclays, según la fuente citada.

Se cree que este hecho podría ayudar a ambas entidades a superar los problemas a los que se han enfrentado recientemente en las esferas principales de su negocio.

Cabe resaltar que portavoces de Goldman Sachs, Apple y Barclays aún no han querido hacer comentarios sobre el tema, no obstante, The Wall Street Journal informó sobre la nueva asociación el jueves, agregando que podría lanzarse una tarjeta el año que viene.

A través de la colaboración de las dos compañías, Goldman Sachs ofrecerá préstamos para consumidores de los productos de Apple, quienes compran 'smartphones' y otros dispositivos de la marca.

Aunque Apple y Goldman Sachs todavía no han precisado las condiciones definitivas del lanzamiento de la tarjeta, ya se encuentran estimando las ventajas que propiciaría la misma, tanto para las empresas, como para los usuarios.

Con información de El Financiero

