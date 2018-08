Lo creas o no, esta app te permite hablar con los muertos

REDACCIÓN 02/08/2018 05:52 p.m.

Si eres un apasionado de la innovación tecnológica o un entusiasta de la ciencia ficción que disfruta de los transgresores y creativos episodios de "Black Mirror", te encantará conocer la app "With Me" (Conmigo), que te permite crear avatares de tus seres queridos que ya han muerto y dotarlos de vida para volver a interactuar con ellos. ¿Suena escalofriante no?

De acuerdo con Daily Mail, gracias a la inteligencia artificial y la tecnología 3D, "With Me" es capaz de recrear y dar vida virtual a cualquier persona a partir del escaneo de sus fotos.

La firma surcoreana ELROIS, presentó la aplicación que permite a los usuarios tomar selfies y conversar con avatares de sus amigos o familiares muertos: "Fue diseñado para aquellos que perdieron a un amigo o familiar y tienen problemas para seguir adelante, es un intento por ayudar a superar su duelo", dijo un portavoz de la empresa a DailyMail.

La app combina tecnología 3D fotorrealista e inteligencia artificial para recrear la imagen y la personalidad de aquellos que han fallecido.

El portavoz de ELROIS habló de la similitud que tiene su aplicación con la serie de Netflix "Blac Mirror": "Algunas personas nos dijeron que nuestra aplicación les recuerda a 'Black Mirror'. Sin embargo, cuando pensamos en la razón por la que tomamos una foto o un video, podría decir que la gente quiere dejar recuerdos con los que podamos verlos para siempre".

Además, las personas hacen todo lo posible por recordar a alguna persona valiosa, o harán cualquier cosa para seguir adelante.

"El avatar fotográfico 3D se basa en la persona real y tiene cierta interacción con los usuarios, por lo que creemos que los avatares pueden ser la nueva forma de superar su corazón herido con una buena función de nueva tecnología".

¿COMO FUNCIONA?

Como ya lo mencionamos anteriormente, "With Me" (Conmigo), es una app que fue diseñada por la empresa surcoreana ELROIS para ayudar en el duelo de todos aquellos que han perdido a un amigo o un miembro de su familia y está teniendo dificultades para seguir adelante.

Los usuarios deberán hacer un escaneo 3D de su amigo o miembro de su familia, el cual puede hacerse en vida o bien a través de una fotografía. El escaneo se carga en la aplicación donde se reforma en un avatar.

La aplicación utiliza inteligencia artificial que ayuda al avatar a reconocer la cara, la voz del usuario e incluso recuerda su información personal, como las frases que solía decir, los gestos y movimientos entre otras cosas.

nl

LEA TAMBIEN Sonda Parker, la primera nave que aterrizará en el Sol Será la primera Nave de la NASA fabricada para estudiar al sol desde adentro sin que se consuma por el calor

LEA TAMBIEN La UNAM ofrece curso gratuito en línea de producción audiovisual El curso consta de 5 módulos, 1 módulo por semana, en los cuales aprenderemos las cuestiones básicas de la producción audiovisual

LEA TAMBIEN Facebook e Instagram estrenan función para reducir el tiempo que pasas en redes sociales Para que tu tiempo no pase volando mientras ves memes y videos en Facebook e Instagram, estas redes sociales lanzaron una función para limitar tu tiempo online