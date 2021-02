"No nos han llegado apoyos y sí les dimos los votos": las promesas incumplidas de Yunes

Xalapa, Ver.- Fue durante la inauguración de una escuela secundaria, cuando Marcela -una habitante de Acayucan- increpó al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Mirándolo a los ojos, le reclamó sobre la pavimentación de calles y el alumbrado público en su comunidad que operadores del PAN le ofrecieron a cambio de su voto.

“El agente municipal nos mintió, dijo que votáramos por el PAN y PRD, que solo así el alcalde nos daría su apoyo, pero solo nos mintió. Hasta la fecha no ha llegado ningún apoyo y eso que nosotros si cumplimos con los votos, incluso aquí ganamos”, reprochó la mujer vestida con una blusa azul para llamar la atención del mandatario.

Pero el reclamo de Marcela Mauricio Gerónimo, realizado el pasado 20 de agosto, solo le bastó para que el ejecutivo la canalizara con autoridades locales quienes a su vez apaciguaron su reclamo con más promesas. La mujer -cabizbaja- terminó por perderse entre la multitud.

Para Alberto Olvera Rivera, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico -Sociales de la Universidad Veracruzana (UV), esa escena solo es un reflejo de los numerosos compromisos que contrajo la actual administración con grupos clientelares, con la intención de cumplir un objetivo que él califica como uno de los principales errores de Yunes Linares: querer imponer a su hijo como su sucesor.

“Toda la lógica del gobierno estatal se enfocó, tal como lo habían hecho los gobiernos priistas anteriores, en ganar la elección a como diera lugar. Todos los recursos escasos del gobierno se orientaron a comprar voluntades, a contratar operadores políticos, a pagar favores selectivamente con base a criterios electorales”, opinó.

Para Olvera Rivera, premio Martin Diskin otorgado por La Asociación de Estudios Latinoamericanos en mayo de 2014, este problema se avivó debido a que el mandatario estatal realizó “promesas que no podía cumplir” en el corto periodo de su mandato -dos años- y al no calcular que la continuidad del PAN en el gobierno estatal dependía del efecto Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del pasado 01 de julio.

Lo anterior, precisó el entrevistado, luego de que Yunes heredara del gobierno de Javier Duarte -hoy preso por delincuencia organizada y lavado de dinero- “un desastre económico, político y de inseguridad. El problema del gobernador Yunes fue prometer lo que no podía cumplir en primer lugar, que en seis meses recompondría la situación de seguridad; en segundo, que atendería y resolvería el problema de la deuda y las finanzas públicas estatales sin endeudarse más”.

“No calcularon el tamaño del tsunami electoral que venía. Se confiaron a que con la operación electoral clásica sería suficiente. Su derrota profundiza la crisis: no ganó las elecciones, deja al estado en una bancarrota casi tan grande como la que heredó y hay una nueva desarticulación política, porque ante la derrota cada grupo empieza a actuar de manera autónoma”, agregó.

Para Alberto Olvera, en términos de gobernabilidad, los compromisos contraídos por la administración de Yunes Linares serán altamente peligrosos para el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, quien tomará posesión el próximo 01 de diciembre.

“Lo que va a heredar no es solamente una quiebra económica -con una deuda casi inmanejable- sino también grupos políticos acostumbrados a medrar de la Hacienda Pública, grupos clientelares, corporativos, que sirvieron en su momento al PRI, después al PAN y que ahora podrían quedar fuera de los circuitos políticos normales”, mencionó.

Para el catedrático de la UV, esto incluye también a los sindicatos de trabajadores y los pactos que diversos grupos políticos establecieron a través del Congreso del Estado, con mayoría panista en la presente legislatura. De manera, puntualizó, que la ruptura de pactos también se expresará en el gobierno morenista como un conjunto de conflictos laborales.

“Es de anticiparse que en el primer año de gobierno tengamos un reajuste general de fuerzas, donde emergerán innumerables conflictos y retos a la capacidad de negociación del gobierno entrante, que por lo demás, carece de la experiencia y de la presencia territorial para tener elementos de diagnóstico adecuados para cada caso”, apuntaló.

El también premio al Decano Universidad Veracruzana (2007-2010) vaticinó un 2019 complicado en Veracruz, “con muchos conflictos políticos y una situación económica compleja por lo menos en el primer semestre, mientras el gobierno aprende a usar y distribuir el recurso”.

“La situación económica en Veracruz no será fácil de resolver, la esperanza de que el gobierno federal rescatará al gobierno estatal se va a enfrentar con una situación muy complicada, porque el gobierno federal, debido a las promesas de López Obrador, se verá obligado a gastar muchísimo más de lo que realmente podrá hacer”, agregó.

¿Cuitláhuac habrá aprendido de Yunes Linares el castigo que implica no cumplir promesas tan importantes como recuperar la seguridad en seis meses o no endeudar al estado?, se le cuestionó a Olvera Rivera.

“Sí. Yo creo que un mérito que ha tenido Cuitláhuac ha sido no prometer lo imposible. Ha sido cuidadoso. Ha hablado de plazos largos y hace bien. No está levantando expectativas de soluciones mágicas a corto plazo, en ese sentido ha sido mucho más prudente que el propio López Obrador. Creo que a largo plazo es mejor no levantar esperanzas infundadas. El gobierno de Cuitláhuac deberá legitimarse a través de un buen ejercicio de gobierno. Claro está, que las condiciones no son favorables”, contestó.

Recientemente Erick Cisneros Burgos fue nombrado como el próximo secretario de Gobierno y se habla de que fue un premio por su trabajo como operador político, ¿considera que ser un eficaz operador político puede ser garantía de ofrecer gobernabilidad en Veracruz?

“A corto plazo lo que vamos a tener es la emergencia de múltiples grupos reclamando sus viejas cuotas corporativas, de manera que un negociador político es indispensable, porque se requiere de alguien que conozca el funcionamiento de ese tipo de grupos. Se requiere al corto plazo de lidiar con el conflicto”.

Para Alberto Olvera, el escenario que enfrentará el próximo mandatario estatal, hoy se vive a menor escala en el gobierno municipal de Xalapa, que es gobernado por Morena, donde el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero -también catedrático de la UV- ha marcado distancia con los grupos de choque, negándoles dádivas que obtuvieron en gobiernos priistas pasados.

“En un año de gobierno el Ayuntamiento de Xalapa ha tenido que enfrentarse a estos grupos priistas que reclaman las viejas cuotas que gozaban en gobiernos anteriores. Lo mismo sucederá en el gobierno estatal, sólo que a mayor escala. Tendremos una multiplicación de los conflictos, de las demandas de toda clase de grupos”.

“Vamos a tener a nivel estatal tomas de carreteras, palacios, manifestaciones, y yo creo que el gobierno hará bien en resistir lo más posible a esas presiones. No resistirlas significa seguir pagando las cuotas y reproducir el modelo clientelar corporativo. En Xalapa ha habido resistencia, el costo simbólico y operativo es muy alto (…), pero es lo correcto. Lo que pasa en Xalapa lo viviremos en gran escala en Veracruz”, concluyó.

