El apodo que Trump le habría puesto a AMLO

REDACCIÓN 07/07/2018 01:23 p.m.

"Juan Trump" habría sido el apodo que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, le puso a Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México.

De acuerdo con Reforma, el mote se debió a que el mandatario estadunidense encontró similares de él mismo con López Obrador.

Un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos fue quien detalló el apodo y añadió que Trump ve en Andrés Manuel un estilo de "renegado" en su manera de hacer política.

Sobre una posible radicalización del gobierno de López Obrados, como lo han hecho otros gobiernos de izquierda en América Latina, la administración de Trump no estaría preocupada pues que el ambiente político en México no lo permite.

Donald Trump fue uno de los primeros mandatarios que felicitó a López Obrador luego de las elecciones del pasado primero de julio.

Andrés Manuel y Donald Trump tuvieron, además, comunicación a través de una llamada telefónica.

Ambos hechos fueron dados a conocer por los mismos mandatarios por medio de Twitter.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!