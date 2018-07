En Apodaca reconocen a justiciero que se defendió de asaltantes

Fue reconocido por el Cabildo, "por su valentía y por convertirse en uno de los orgullos del municipio".

"Hoy quiero destacar lo que veo a diario en Apodaca, hombres y mujeres comprometidos, y en este caso en especial me llamó mucho la atención, porque destaca a un ciudadano muy valiente que luchó por él y por su patrimonio", dijo el edil Óscar Cantú García.

En el evento estuvieron presentes familiares, amigos y vecinos de Cantú Guerrero, quien el pasado 16 de junio en su negocio de la colonia Tréboles forcejeó con dos ladrones, se disparó la pistola que traían y le hirieron, pero al seguir en la lucha vuelve a soltarse otro disparo que lesiona al asaltante que fue detenido mientras el otro huyó.

"Cuando el ladrón quiso tomar el dinero empezamos a forcejear y desgraciadamente se activa la pistola, me pega un tiro y seguimos peleando, me dispara y sale herido. Nunca lo solté por miedo a que me disparara en la cara o matara, pero se dispara otra vez y ahora le pega a él", dijo en esa ocasión desde la cama de un hospital.

Decidió enfrentarse a los ladrones ante la nula respuesta de la policía. "Ya estoy cansado realmente, llevo más de diez asaltos en mi negocio, yo creo que no es justo, es algo que ya lo considero de gravedad", agregó.

"Para nosotros, es motivo de orgullo entregar este reconocimiento que no es nada comparado con lo que significaron para ti esos segundos de terror, pero tuviste que actuar así por ti y tu familia", señaló el alcalde Cantú en el evento de reconocimiento.

"Te quiero ver crecer, te quiero ver animado, dichoso y hay que seguir adelante. Hoy tienes a todos nosotros de tu lado, tienes una hermosa familia por la que hay que seguir adelante".

"Todos los que estamos aquí tenemos el compromiso de aportar nuestro granito de arena para hacer de Apodaca como un lugar excelente para vivir, aquí no hay cabida para aquellos que no estudian y que no trabajan; a esas personas no las queremos aquí", puntualizó el edil.

El comerciante observa aún la necesidad de que la policía responda rápido al llamado y atienda el problema de la inseguridad.

