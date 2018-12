¡Cuidado! Estas apps de Fitness aprovechan para hacer cargos extras

Seguido nos enteramos que algunas aplicaciones que se encuentran en Google Play que hacen uso fraudulento o cuanto menos dudoso de los permisos que son requeridos al usuario.

El último caso fueron unas aplicaciones que se instalaban y permanecían en la trastienda, activas pero sin una forma de detectar que estaban allí.

De acuerdo a Hipertextual, de nuevo Lukas Stefanko, investigador de malware de ESET, pone la voz de alarma sobre un par de aplicaciones en iOS que simulan ser servicios de Fitness o de conteo de calorías, pero en su lugar clonan la interfaz de Touch ID para facturarte una cantidad que puede ir de los 100 dólares a los 140 euros, según la región.

Estas aplicaciones "Fitness Balance app" y "Calories Tracker app", parecen estar ideadas por el mismo desarrollador, es mostrar una pantalla en la que invitan al usuario a "ver su seguimiento personalizado de calorías y recomendación sobre la dieta" registrando su huella dactilar.

Scam iOS apps has been found on Apple App Store tricking users to pay over $100



Apps ask for fingerprint right at the moment when paying pop-up shows, which is accepted by user fingerprint.https://t.co/7WwT6bhsLF pic.twitter.com/BYZvd7p0VD