Aparece extraña y terrorífica criatura en Australia

REDACCIÓN 19/12/2017 04:14 p.m.

Las redes sociales se vuelven a llenar de controversia e inquietud, esta vez por el hallazgo de una criatura no identificada en su especie, aparecida a orillas de la playa Emu Park en Queebsland, Australia.

De acuerdo con MVS Noticias, el pasado 14 de diciembre, Justin Hill halló los restos del animal, que medía un metro y medio, tenía una cabeza "del tamaño de una pelota de baloncesto", poseía dientes y una cola.

Aparece el "Max Steel" mexicano en ropa interior

Australia: The body of a strange looking creature has washed up on a beach in Queensland, leaving experts puzzled... https://t.co/SjjXumKBAO