En tres procesos, anularon tribunales seis elecciones municipales

PACHUCA.- En los tres últimos procesos comiciales, los órganos de justicia anularon seis elecciones municipales, pero en tres ocasiones se repitió la violación al principio de laicidad establecido en la Constitución Política de México.

El 11 de julio de 2016, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) anuló la elección en Omitlán, que había ganado José Luis Ordaz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) porque contravino el artículo 130 de la Constitución cuando participó en la cabalgata de la Santísima Trinidad en ese municipio, durante el proceso electoral.

La impugnación fue ingresada por el Revolucionario Institucional (PRI), que obtuvo el triunfo en los comicios extraordinarios del 4 de diciembre de ese año con el candidato Ulises Hernández Vázquez.

El 21 de octubre de 2011, la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el triunfo de Pedro Pablo Flores Alva, aspirante del PVEM, en Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero porque el párroco José Fernández Barragán aprovechó su investidura para llamar al voto a su favor.

El PRI interpuso el juicio de revisión constitucional, y en los comicios extraordinarios del 18 de marzo, el aspirante postulado por el tricolor y Nueva Alianza Jesús Alberto Aguilar Hernández, ganó la elección.

En el mismo proceso se repitió la renovación de ayuntamientos en Xochicoatlán, pues la Sala Toluca ratificó la declaratoria de empate entre las alianzas PT-Convergencia y PRI-Verde-Panal, pero al final el triunfo fue para el petista Baltazar Soni Guillermo.

En 2008 la Sala Regional dejó sin efectos la victoria del perredista José María Lozano en Zimapán. Los entonces magistrados Santiago Nieto Castillo y Adriana Favela Herrera consideraron que se acreditó la influencia en el electorado mediante la distribución de trípticos y en menciones que se hicieron en celebraciones religiosas donde se invitaba a "votar a favor de la vida", lema que utilizó durante su campaña el candidato.

Sin embargo, el magistrado Carlos Morales Paulín emitió un voto particular, ya que dijo, que las actividades de terceros no pueden parar en perjuicio de las partes actoras, y en el material video grabado no encontró un pronunciamiento expreso a favor de algún partido político, sus siglas o algún candidato, señala un comunicado de la Sala Toluca. Pese a la impugnación de la alianza PRI-PVEM, Lozano volvió a ganar la presidencia municipal el 5 de julio de 2009.

Los tribunales confirmaron la nulidad en Emiliano Zapata porque fue declarado un empate entre la coalición PRI-Panal y el PVEM. El aspirante de este último, Antonio Espinoza Espinoza, venció en los comicios extraordinarios.

Debido a que se acreditaron irregularidades como la coacción del voto, intimidación y compra de votos que influyeron en el resultado de la votación a favor del PRD, la Sala Toluca ratificó la decisión del tribunal local de anular el proceso de Huazalingo; no obstante, en la reposición de la jornada ganó el perredista Fermin Gabino Brandi.

