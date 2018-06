Chef

Adiós al chef viajero Anthony Bourdain: Así fue su paso

Anthony Bourdain viajo por todo el mundo para conocer de gastronomía y la cocina mexicana lo cautivó

REDACCIÓN 08/06/2018 04:31 p.m.

Conoce los platillos que conquistaron el paladar del chef Anthony Bourdain en su paso por México (FOTO TOMADA DE WEB)

Esta mañana se reportó la lamentable muerte del Chef neoyorkino Anthony Bourdain en Francia. Famoso por aventurarse en cada rincón del mundo en su incansable búsqueda de ingredientes, aromas y sabores, no perdió la oportunidad de visitar México y quedó cautivado por la gastronomía de nuestro país.

De acuerdo con Huffpost, este fue la comida y los lugares que conquistaron el paladar de Anthony Bourdain en México.

"Por mucho que pensemos que la conocemos y la amamos, apenas hemos arañado la superficie de lo que realmente es la comida mexicana, NO es queso derretido sobre totopos. No es simple o fácil. No es simplemente "comida de hermano" para el medio tiempo. De hecho es más antigua, incluso más de las grandes cocinas de Europa, y a menudo profundamente compleja, refinada, sutil, sofisticada. Los cocineros de la vieja escuela de Oaxaca hacen algunas de las salsa más difíciles y matizadas de la gastronomía".

Bourdain viajó por nuestro país de norte a sur: de Tijuana a Oaxaca pasando por la Ciudad de México. Aprendió la mejor forma de comer tacos, de degustar un buen mezcal, de saborear la "comida perfecta", y no solo en famosos restaurantes, sino también en las mejores fondas.

Incluso se adentró en la Central de Abastos, el mercado más grande del mundo, donde además de atestiguar la variedad de alimentos y productos frescos, traídos directamente de decenas de productores en el país, platicó y compartió con la gente.

Este fue el paso de Anthony Bourdain por México

Tlamanalli, un restaurante de comida zapoteca en Oaxaca

"Su visita al restaurante de Abigail y Rufina Mendoza en Teotitlán del Valle es legendaria. "Una comida clásica zapoteca".

La comida perfecta o las mejores comidas ocurren en contextos que poco tienen que ver con la comida - Anthony Bourdain.

La mítica Fonda Margarita, en la Ciudad de México

El mejor desayuno jamás probado. Definitivamente una comida que jamás olvidaré, dijo en su programa.

"México. Nuestro hermano de otra madre. Un país con el que, nos guste o no, estamos inexorable y profundamente involucrados, en un abrazo cercano pero a menudo incómodo - Anthony Bourdain

Puebla (en sus inicios)

Admirado por el esfuerzo de los mexicanos que trabajan en los restaurantes en Estados Unidos, viajó a Puebla... "Quiero que la madre de alguien me cocine, no importa la madre de quién, pero que sea la madre", bromeó.

Tacos en Piedras Negras, Coahuila

Una de las cosas que más amaba de México: la buena comida rápida.

CDMX: La isla de las muñecas, en Xochimilco, y más.

Cuando descubre la maravilla de las cantinas. "En las cantinas las botanas son gratis. Entre más bebas, más botanas tendrás".

