"Ant-Man and the Wasp" la película que hará honor a sus personajes

Marvel confeso que no buscan romper taquillas con "Ant-Man and the Wasp" sino darle vida al personaje y que mejor que con un lado cómico

REDACCIÓN 05/07/2018 08:02 p.m.

Este fin de semana se estrena "Ant-Man and the Wasp" y la productora ejecutiva de Marvel, Victoria Alonso nos habla de lo que veremos en pantalla grande (FOTO TOMADA DE WEB)

A dos meses de quedar devastados por el final de "Avengers: Infinity War", Marvel está a punto de estrenar "Ant-Man and the Wasp", la película que hará honor a sus personajes y explotará el lado cómico del Universo Cinematográfico de estos superhéroes, además de revelar detalles de la segunda parte de la pelea contra Thanos.

De acuerdo con Publimetro, la productora ejecutiva de Marvel, Victoria Alonso explicó que el tiempo de estreno entre una película y otra se definió de acuerdo a cada una de las historias y aseguró que lo que buscan con esta entrega es relajar a los espectadores después de una película tan dramática como lo fue Infinity War.

Asimismo, comentó que el objetivo principal de las películas de Marvel nunca ha sido romper récords en taquilla sino darle vida a un personaje, por lo que no esperan que todas sus historias sean grandes éxitos. También recordó que una de las principales diferencias entre DC Comics y Marvel ha sido el humor que manejan, pues los personajes se ríen de ellos mismos.

¿Cómo ha evolucionado Ant-Man de 2015 a esta nueva cinta?

-Una de las cosas que antes que haya ido a la cárcel, que fue lo que le pasó en la primera, nunca tomó en cuenta a su hija en cierta manera, de la manera en que la toma en cuenta ahora y si bien comete otros errores en esta película, en cierto momento pudo haber sido peor y no lo hace porque respeta la relación que tiene con su hija que es sumamente importante. Si bien, constantemente es un personaje que tiene muchos errores pero el amor que tiene por su hija es incondicional. Además, está un poquito más maduro y puede expresar más el amor que tiene por Hope, que realmente no es un amor que está saliendo por todos los poros pero sí es más perceptible. También el respeto que le tiene a Hank Pym es muy visible porque sabe que lo puede ayudar.

Hace dos meses vimos el estreno de Infinity War que fue un éxito en taquilla ¿Esperan el Ant-Man también lo sea?

-La verdad, no hacemos películas para que sean éxitos en taquillas, las películas la hacemos para hacerle honor al personaje y darle vida al personaje, cuando el personaje tiene vida le damos una historia y continuidad de esa historia. La taquilla es como lo mejor que te puede pasar como productor pero no es lo que uno espera. Si nosotros hiciéramos las cosas por la taquilla lo haríamos muy diferente, hubiéramos hecho todo muy similar porque lo hubieras hecho igual a lo que hicimos antes porque al principio tuvo éxito. Lo que venimos haciendo en las últimas películas es hacer un cambio para que tampoco los espectadores se aburran, al fin y al cabo la audiencia nos va decir si lo hicimos bien o si lo hicimos mal, es una cuestión que para que ustedes definan eso nosotros siempre vamos a hacer lo mejor que pudimos hacer en ese momento con respecto a esos personajes y a la historia. Si quieras romper las taquillas repetiríamos la fórmula de 2015 pero no es así. Infinity War y Ant-Man and the Wasp son historias completamente diferentes porque en esta última se resalta el valor de la familia y de los amigos.

¿La comedia es uno de los efectos principales en esta película?

-El humor siempre ha sido algo que nos definió como una diferencia entre nosotros y el otro grupo de superhéroes de DC Comics, me parece que nosotros nos burlamos de nosotros mismos constantemente como cineastas. En Marvel constantemente alguien se está burlando de alguien, a nivel personal es parte de lo que somos los creadores. Eso se traduce mucho a lo que es la película y los personajes en cierta manera van a dar luz, después de lo que vimos en Infinity War necesitábamos algo diferente, más liviano, más fresco y que no tuviera tanto dolor o drama. Es algo que la gente le puede dar la bienvenida y que los va a preparar para lo que viene el próximo año.

¿Cuál es el principal mensaje de esta película?

-Para mí lo más importante es la familia, es el reencuentro, el estar juntos y el poder estar padres e hijos unidos, eso es un regalo y todas las familias merecen estar juntas aunque uno tenga que remover cielo y tierra.

¿Cómo te sientes al ser una de las mujeres más importantes de Marvel?

-Me siento con una gran responsabilidad de hacer las cosas bien y ser constante en ello. En momentos me siento bastante sola, así que no espero ser la primera y la única, quiero ser la primera de muchas. Quiero que el resto del mundo vea que si esto le puede pasar a alguien como yo también te puede pasar a ti.

