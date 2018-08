Los hombres también fingen orgasmos gracias a este extraño trastorno sexual

REDACCIÓN 07/08/2018 04:53 p.m.

No es un problema solo de mujeres, se le llama anorgasmia al trastorno sexual que hace imposible llegar al orgasmo durante el seso y cada vez más hombres lo padecen.

Este trastorno sexual es uno de los menos comunes en los hombres, pero algunas estadísticas indican que sólo el 25% de los hombres tienen un orgasmo en cada encuentro sexual.

LOS RIESGOS DE NO EYACULAR EN MUCHO TIEMPO

CAUSAS DE ANORGASMIA MASCULINA

Contrario a lo que se cree, el hombre no siempre es capaz de sentir un orgasmo y las razones de ellos pueden ser muchas.

A veces puede tratarse de un problema físico derivado de alguna cirugía de próstata, aunque en la mayoría de los casos, suele ser algo psicológico.

Algunos especialistas indican que el estrés, el exceso de alcohol, el tabaquismo y algunas enfermedades como la diabetes e hipertensión, pueden dificultar que el hombre alcance el orgasmo.

"La diabetes es una enfermedad que en etapas avanzadas fomenta que las arterias se endurezcan y las terminales nerviosas se atrofien, lo que cambia por completo las sensaciones del cuerpo", dice el sexólogo clínico y educador por el Instituto Mexicano de Sexología, José Jaime Martínez Salgado.

Los medicamentos también pueden causar un desequilibrio en el sistema nervioso central, afectando las sensaciones en el momento previo a la eyaculación.

En otros casos, el cansancio puede ser un factor importante que impide el clímax sexual.

¿QUÉ SIGNIFICA TENER UN ORGASMO SECO?

Cuando el hombre no tiene un orgasmo

Pero otra causa de la anorgasmia masculina son los traumas o las malas experiencias sexuales pasadas.

Como fue el caso de un hombre británico quien afirma que, a sus 28 años, nunca ha tenido un orgasmo con otra persona.

El hombre, explica en una entrevista a la BBC, que sufre de anorgasmia, es decir, de una incapacidad para alcanzar el orgasmo a pesar de ser estimulado.

"Fui atacado sexualmente por un amigo de la familia cuando tenía 12 años y creo que debido al trauma nunca he sido capaz de alcanzar un orgasmo con otra persona. He comenzado a creer que nunca ocurrirá y eso ha evitado que me involucre en relaciones serias", relata el joven de 28 años.

El muchacho afirma que desde que era más joven, había estado llevando chicas a su casa y en el momento en que tenían sexo, él perdía la erección y ambos se sentían mal sobre ello. La única forma en que había logrado tener un orgasmo algunas veces, era a través de la masturbación.

Algunas de las mujeres con las que salió, dice el joven, pensaron que no eran capaces de satisfacerlo y que por ello él no podía tener un orgasmo, sin embargo, nunca les contó lo que realmente le sucedió.

HOMBRES TAMBIÉN FINGEN ORGASMOS

Al recordar la primera vez que tuvo sexo, menciona que no fue algo satisfactorio y que, de hecho, tuvo que fingir un orgasmo.

Mantuve mi erección, pero después de probablemente unos 30 minutos de sexo, no supe qué más hacer. Sabía que no me iba a venir y que si seguía así perdería mi erección otra vez. Así que decidí fingir un orgasmo, cuenta.

RAZONES POR LAS QUE CAMBIA EL COLOR DEL SEMEN

Por años, él pensó que era el único que pasaba por ello, sin embargo, tras buscar ayuda profesional y hablar con una terapeuta, se dio cuenta que sufría de un problema que también afectaba a otros hombres.

"He aceptado el hecho de que quizás nunca lograré tener un orgasmo. Pero pienso que no me he permitido confiar o acercarme a alguien. Mientras tanto, voy a dejar de salir con chicas. No estoy triste por esto. Siento que es el primer paso hacia la recuperación", concluye.

