Anjuli: la mexicana que nació para el deporte

La historia de Anjuli Mariana Ladrón de Guevara es una prueba de que las mujeres se han encargado de tumbar la discriminación en el deporte, y han puesto rumbo a la gloria deportiva.

Sin mucho apoyo más que el de su familia y amigos, Anjuli es una atleta completa que goza de la experiencia de más de 20 deportes, y en casi todos presume de ser campeona.

Desde pequeña, Anjuli, de 31 años, se dio cuenta que su pasión serían los deportes. Su hiperactividad y el constante apoyo de su madre, le permitieron conquistar una lista extensa de disciplinas. Su historia comenzó en el Club Vallarta Curiel, una filial del Club de Futbol Atlas, su primer deporte.





Comencé con fútbol, tenis, karate, en la secundaria conocí el atletismo y dediqué algunos años de mi vida al lanzamiento de jabalina, jugué handball, softbol, estuve un corto tiempo en halterofilia y waterpolo"

También estuve en box, natación, fútbol americano, rugby, cricket, futsal, futbol playa, futbol 7, futbol rápido, Footgolf, Crossfit y squash", revela Anjuli para LA SILLA ROTA.

La originaria de Puerto Vallarta, Jalisco, es conocida por participar en la nueva Liga MX Femenil como portera de Xolos de Tijuana, y asistir al Mundial de Futbol Americano 2017, en donde conquistó la medalla de bronce. Sin embargo, no sólo ha practicado los demás deportes, en más de uno ha sido seleccionada nacional y presume de medallas y campeonatos que la colocan como una de las mejores deportistas de México, aunque no con el apoyo y foco mediático que debería.





Ladrón de Guevara estudió comunicación en el Tec de Monterrey y en la Universidad Latinoamericana, actualmente es gerente de administración en Clinic & Biomedic Consulting, en donde trabaja desde 2013 a la fecha. La empresa de servicios técnicos en equipos médicos, le han permitido mezclar su día a día con el deporte.





En cuestiones de apoyo para seguir creciendo en el deporte, Anjuli ha tenido muchos obstáculos, pese a ser una deportista completa que ha puesto el nombre de México en alto.

En cuestiones de apoyo, me ha costado mucho trabajo. En un principio, cuando estaba más niña mi madre me ayudaba a redactar oficios y llevarlos al H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, a empresas privadas, etc. para solicitar apoyo y poder cumplir con calendario de competencias y las herramientas necesarias para mi deporte", señaló.

Conforme fui creciendo y después de que mi madre falleció (2008) todo ha sido más complicado, fue ahí cuando entendí a la mala, porque tocaba puertas y nadie me ayudaba, que si quería seguir haciendo todo lo que quiero en cuestiones deportivas tenía que trabajar y generar mis propios recursos. Nunca he tenido un patrocinio formal y mucho menos un apoyo económico por ser deportista; hasta hace 5 años que llegué a la empresa donde actualmente trabajo y me han apoyado con un trabajo y ciertas facilidades (permisos) para competir", dice Anjuli.

Como Mujer, Anjuli Mariana, siempre ha recibido comentarios, en su mayoría negativos, sobre su pasión por practicar el deporte. Aunque en un principio le dolían, actualmente su objetivo es seguir representando a México.





Toda mi vida he escuchado el ´y... ¿Ahora en qué deporte andas?´ a veces no de la mejor manera, como crítica, otras veces como sorprendidos y otras con gusto"

"En ocasiones, duelen o molestan algunos comentarios porque suelen ser despectivos o con afán de desacreditar mi trabajo, pero he aprendido con los años a tomarlo de quien viene. A mí me encanta el fútbol y me encanta conocer nuevos deportes y lo que más me motiva es representar a México", expresa.









A Ladrón de Guevara le gustaría que su historia llegue a más lugares, para que las generaciones de mujeres mexicanas sigan abriendo camino a mayor número de posibilidades, de igualdad y de equidad de género.





Me gustaría compartir mi historia, así como la mía hay miles o millones, creo que una gran característica de nuestra raza, de nuestra cultura, es que venimos de mujeres luchonas (trabajadoras) y conforme han pasado los años hemos abierto el camino para futuras generaciones de mujeres mexicanas con mayor número de posibilidades, de igualdad y equidad de género", dice.





Anjuli Mariana Ladrón de Guevara quiere "decirle a todas aquellas mujeres a las que siempre se les ha oprimido, se les ha negado una oportunidad, que se desafíen, que se reten, que sueñen y que traben duro por ellas mismas, sólo tenemos una vida y hay que aprovecharla lo mejor posible y a la medida de nuestras posibilidades, siempre hay forma de formar (forjar) un camino exitoso, el 90% del éxito consiste en seguir insistiendo, el que persevera alcanza y todo es posible en la medida en la que uno crea en sí mismo".





