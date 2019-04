Salen a la venta anillos de compromiso anti-infidelidades, tiene GPS incluido

REDACCIÓN 25/04/2019 04:10 p.m.

El matrimonio es uno de los acontecimientos más importantes tanto para las mujeres como para los hombres, y el anillo de compromiso es pieza clave. Por extraño que parezca a alguien se le ocurrió la idea de hacer unos anillos con GPS incluido ¿qué tan recomendable es esto?

De acuerdo con Qempo, existen un sinfín de anillos de compromiso, algunos son artesanales, otros bañados en oro y plata o con brillantes; lo que resulta completamente innovador y a la vez aterrador, es que a través de un GPS tú y tu pareja conocerán su ubicación exacta.

Inicialmente, estos anillos fueron creados por una compañía brasileña, llamado Boyfriend Tracker. Al principio, muchos opinaron que estos anillos lo único que fomentaban era la desconfianza entre las parejas. Luego, indicaban que este anillo con GPS podría ser más útil de lo que se pensaba. Por ejemplo, para el caso de secuestros, cuando las parejas salen de viajes a lugares muy lejanos; e incluso podría salvar la vida en caso de desastres. En realidad, se le puede dar varios usos muy interesantes a este curioso anillo, dependiendo de las necesidades de cada persona.

En cualquier caso, estos anillos con GPS continúan causando mucha controversia entre los usuarios, pero aun así es uno de los productos para bodas más vendidos en las tiendas online.

Probablemente, estés pensando que estos artículos no son para ti o simplemente no te llamen la atención. Y lo tuyo sean cosas más innovadoras o diferentes, entonces, te podría gustar el anillo que se calienta en la fecha de aniversario, una forma práctica de no olvidar un día tan especial.

Y si buscas algo más, también te podría interesar los anillos con GPS para saber la ubicación de tus hijos o los anillos inteligentes para iOs y Android.





