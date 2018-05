En pleno festejo, jugador pierde anillo de compromiso

JOSÉ LUIS AYALA 11/05/2018 01:22 p.m.

Lo que se desarrollaba con un momento de enorme alegría se transformó de pronto en una pesadilla de desilusión, luego de que el defensa inglés Mark Little se percatara de que había regalado su chamarra a un aficionado, pero dentro de ella se encontraban su cartera y el anillo de compromiso que entregaría a su novia.

El jugador del Bolton Wanderers de la Segunda División de Inglaterra festejaba junto a sus compañeros el triunfo de 3-2 que habían logrado sobre el Nottingham Forest. En ese momento se acercó a la afición y en un acto noble obsequió a uno de ellos su chamarra.

Más tarde se percató que dentro de la prensa se encontraban los objetos de valor y de inmediato buscó la forma de recuperarlos.

Little publicó lo ocurrido en su cuenta de Twitter y suplicó al aficionado le devolviera los objetos, ya que eran de suma importancia para él y su futura esposa.

For the fan i gave my jacket to. Your welcome to it but i need my wallet and wedding ring ????? #findlittswallet