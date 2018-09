Rubia y virginal, así era el aspecto de Angelina Jolie cuando debutó a los 15 años

REDACCIÓN 18/09/2018 07:19 p.m.

Hija del aclamado actor Jon Voight y la actriz Marchaline Bertrand, era bien sabido que Angelina Jolie tendría un lugar en el mundo del espectáculo, pero muy pocos saben que su carrera no empezó en el set de grabación sino ante las cámaras fijas como modelo, debutó desde los 15 años y desde entonces su carrera ha ido en ascenso.

con sus hermosos ojos verdes, sus labios voluminosos y su cabello castaño, la famosa actriz de Hollywood se ganó las miradas de todos y comenzó a abrirse paso.

Logró cotizarse como modelo finesse y llegó a modelar en los Estados Unidos y en Europa, sobre todo en Los Ángeles, en Nueva York y en Londres.

Además, apareció en numerosos videos musicales, entre ellos Rock & Roll Dreams Come Through, de Meat Loaf; Alta Marea, de Antonello Venditti; Stand by My Woman, de Lenny Kravitz, y It's About Time, de Lemonheads.

A los 16 años, Jolie regresó al teatro y desempeñó su primer papel como una alemana en Dominatrix. Comenzó a aprender de su padre, anotó el método que él tenía al observar a la gente y lograr imitarlas a la perfección. Su relación con su padre durante este tiempo no fue tensa.

Luego, en 1993, hizo su debut oficial como actriz en la película Cyborg 2 y la primera interpretación principal que hizo fue en la película Hackers de 1995.

Su reconocimiento mundial comenzó a desarrollarse después de que ganara un premio Óscar como mejor actriz de reparto en el año 2000, gracias a su trabajo en la película Inocencia interrumpida.

