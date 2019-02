"Amigos ustedes son pareja": Despiden el matrimonio de Peña y "La Gaviota" con memes

REDACCIÓN 08/02/2019 04:56 p.m.

Angélica Rivera puso a todo México de cabeza tras anunciar oficialmente que se divorciará de Enrique Peña Nieto, pero no hay conmoción que los memes no puedan romper, por si extrañaban los memes de "Peñita" aquí los mejores de la ex pareja presidencial.

De acuerdo con Grupo Fórmula, apenas terminó su sexenio y la ex primera dama, Angélica Rivera lanzó un mensaje a través de sus redes sociales en donde confirma que se divorcia del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Todo eran rumores pero el escándalo cobró mucho más fuerza cuando en días recientes, la revista Quien publicó fotografías de Peña Nieto acompañado de la modelo Tania Ruiz Eichelmann en Madrid; donde presuntamente tienen varias semanas viviendo juntos.

Todo México impactado porque EPN y Angélica Rivera se divorcian apenas acabado el sexenio pic.twitter.com/2L5vfzWSY4 — Rafael Cabrera (@raflescabrera) 8 de febrero de 2019

Y es que incluso, el ex mandatario dejó de seguir a Rivera en redes sociales, como Instagram pero le detalle culminante fue que desde septiembre Peña Nieto ya no usaba su anillo de matrimonio.

Asimismo, la última vez que fueron vistos fue en septiembre, y desde entonces se les nota juntos cada vez menos.

Sin embargo, muchos usuarios y detractores del gobierno de Peña Nieto, afirman que esto ya se veía venir después de su mandato.

Internautas aún esperan la declaración de Peña, quien no ha hecho comentarios al respecto.

Y esa tonta que te quiere y que se enamoró de ti, no sabe lo que le espera piensa que va a ser feliz, inocente pobre amiga, no sabe que va sufrir.



—Acotó, Angélica Rivera. pic.twitter.com/F8drk8ZBTQ — Junia (@Miriam_Junne) 8 de febrero de 2019

Era claro que no veían El Amor™? de la misma manera: pic.twitter.com/EmkOrYJfyG — Paty Montoto (@LaBolitaRoja) 8 de febrero de 2019

Angélica Rivera después de firmar el divorcio con EPN. pic.twitter.com/6GvnoQySa5 — JUANITO CAMANEY (@JuanitoCamanhey) 8 de febrero de 2019

"Ya ni pensión de expresidente tiene", acotó Angélica Rivera pic.twitter.com/wGSoZgy74n — Rafael Cabrera (@raflescabrera) 8 de febrero de 2019

Aún no puedo entender ni comprender por qué Angélica Rivera y peña bebe se divorcian pic.twitter.com/ZKGhX2V06T — Jalil (@Donjalil425) 8 de febrero de 2019

Entonces EPN Y Angélica Rivera solo estaban juntos por los niños, esos niños eramos todos los mexicanos ?? — ?? Viri ?? (@v_i_r_i_r) 7 de febrero de 2019

EPN se despide de Angélica Rivera después del divorcio: pic.twitter.com/Ov0qeaTb3o — Sailor Amstel (@IvanylosDinos) 7 de febrero de 2019

Angélica Rivera acaba de confirmar lo que ya todos sabíamos: La telenovela más cara de la historia llega a su fin.



Se acabó el romance artificial con Peña Nieto. pic.twitter.com/AMHY0Jqr3s — Politburó de Tepetongo ???? (@AltStardust) 8 de febrero de 2019

Así yo con el anuncio de Angélica Rivera... pic.twitter.com/QMr2peg3iZ — Pelos Verdes (@PeIosVerdes) 8 de febrero de 2019

Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto se divorcian.



El pueblo de México, los medios, Televisa y AMLO pic.twitter.com/6pUPG5LaEa — PincheAlma (@Almaisnotmyname) 8 de febrero de 2019

-Hola, ¿amigos, son pareja? https://t.co/fxvYHECEsQ pic.twitter.com/FnKhRxtH0k — Marcela Bastida (@_marbass) 8 de febrero de 2019

Angélica Rivera La Gaviota y Enrique Peña Nieto "sorpresivamente" se divorcian...#MeDuelesMexico #YaLoSabiamos desde inicio de sexenio pic.twitter.com/rteVtysgz5 — Raúl Odón (@Raulodon) 8 de febrero de 2019

Yo el 14 de Febrero afuera de la casa de Angélica Rivera. pic.twitter.com/xAsUirbkA0 — Goji (@hiramgoji) 8 de febrero de 2019

Es momento de iniciar mi coqueteo a Angélica Rivera pic.twitter.com/TbaF72iHYB — ArmandoBarreda (@Armando_YoSoy18) 8 de febrero de 2019

No Enrique!

No te cases con Angélica Rivera!

Te va a dejar al acabar tu sexenio! pic.twitter.com/CyFtXsmgkH — B?????? (@esbadillo) 8 de febrero de 2019

Por razones irreconciliables se separan Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto.



Ella es la razón irreconciliable pic.twitter.com/s5grSy37jS — Pelos Verdes (@PeIosVerdes) 8 de febrero de 2019

Jajajaja... OMG ! que Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto se divorcian pic.twitter.com/QwBymvk7d8 — Joanna Gómez (@Betyanimelove) 8 de febrero de 2019

Cuantos más AMLO ?????????? https://t.co/9wQoxZWXoP — Luis A. Rivas (@larm48) 8 de febrero de 2019

El corazón de Peña Nieto después del mensaje de Angélica Rivera. pic.twitter.com/EYM68BWQ3y — Poesía fea (@Parix73) 8 de febrero de 2019

– Enrique Peña Nieto ¿Fue éste un matrimonio por conveniencia?

– ¡Claro,Gaviota! ¿Hay tos? pic.twitter.com/VZQQ9RHDwj — Simpsonito (@LosSimpsonMX) 8 de febrero de 2019

"EPN y Angélica Rivera están separados desde diciembre"



Todo México: pic.twitter.com/iCIsM1uoPJ — Xiomara Rubio (@XiomaraRubio) 7 de febrero de 2019

"Ya no pienso mantener este cariño??....te quedó grande la yegua y a mi me faltó jinete"



-Angélica Rivera pic.twitter.com/Myo2BForMi — DurangoLife (@DurangoLife) 8 de febrero de 2019

an

