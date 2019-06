Angélica Rivera: La cuenta secreta de Instagram que pocos conocen

REDACCIÓN 11/06/2019 02:28 p.m.

Angélica Rivera elimina su cuenta de Instagram, esa fue la noticia que causó controversia hace unos días, sin embargo, pocos saben que la ex primera dama no solo manejaba una cuenta de Instagram sino dos: una personal y una para las campañas del PRI para apoyar a su ex esposo Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con Soy Carmín, Rivera había dejado de usar las redes sociales desde febrero de este año y finalmente, decidió cerrar su cuenta de Instagram que usaba para las campañas de Peña Nieto, su ex pareja.

ANGÉLICA RIVERA ELIMINA INSTAGRAM DE CAMPAÑAS POLÍTICAS

El Instagram que Angélica Rivera utilizaba con fines de publicidad política del PRI, ya lo ha eliminado. La última publicación que realizó Angélica Rivera en la cuenta de Instagram donde publicaba cosas relacionadas a las campañas del PRI fue el 8 de febrero de este año, cuando anunció su divorcio del ex presidente Enrique Peña Nieto y reveló que quería retomar su carrera profesional.

EN LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN ESCRIBIÓ LO SIGUIENTE:

Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme, se podía leer en la publicación.

[...] A mi esposo siempre le entregué con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre. Hoy toda mi energía, fuerza y amor está enfocada en seguir siendo una buena madre, en recuperar mi vida y mi carrera profesional", agrega la actriz en el mensaje. El mismo mensaje sigue en su perfil oficial de Facebook, en donde aún se pueden ver fotografías de algunos eventos que encabezó como parte del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Nacional.

ANGÉLICA RIVERA TIENE UN INSTAGRAM PERSONAL

Tal parece que las circunstancias orillaron a que Angélica Rivera abriese una cuenta de Instagram para campañas políticas cuando estaba casada con Enrique Peña Nieto. Sin embargo, ella parecía conservar una cuenta personal en otro Instagram.

La cuenta de Instagram que Angélica Rivera utilizaba para campañas políticas, ya ha sido eliminado. Sin embargo, la actriz parece que tiene una cuenta oficial personal de Instagram, ya que sus hijas la siguen pero este perfil no está abierto a cualquier persona.

