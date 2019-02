Tania Ruiz reveló que es acosada: “Esta mujer no se cansa de mandarme mensajes”

REDACCIÓN 18/02/2019 08:49 p.m.

La modelo potosina Tania Ruiz Eichelmann, declaró a una revista que conoce al expresidente Enrique Peña Nieto y afirma que fue muy distinto conocerlo en persona. Por otro lado, la modelo reveló que había una mujer que no deja de acosarla a través de mensajes; sus declaraciones generaron tal polémica, que muchos comenzaron a especular que la mujer podría tratarse de la ex primera dama Angélica Rivera.

“Lo conozco, me llevo súper bien con él. Es una gran persona. Es muy diferente verlo en la tele a ya conocer a la persona. Es muy simpático. Enrique y yo somos amigos… el tiempo dirá”, aseguró la modelo a la revista Quién.

Además, durante cierto tiempo, Tania Ruiz aseguró haber recibió algunos mensajes en los cuales la atacaban por sostener una relación con Peña Nieto.

“Fíjate que sólo en un momento me llegaban y me llegaban mensajes de la misma persona y dije ‘esta mujer no se cansa de mandarme mensajes’. El mal se vence con el amor”, añadió.

Agregó que fueron tantos los mensajes que recibía de una sola mujer (de quien no quiso revelar su identidad), que decidió enviarle bendiciones y sus mejores deseos. “Espero que lo que estés viviendo en tu vida te traiga mucha felicidad”, agregó la empresaria.

Después (la misma persona) me escribió que, la verdad, sí la estaba pasando muy mal en su vida”, declaró Ruiz a la revista.

En declaraciones al columnista Ricardo Rapahel, Peña Nieto sólo admitió que Tania Ruiz vive en México al igual que él, quien radica en la CDMX junto a su familia.

Ante las versiones que circulan sobre mi país de residencia, aclaro: es absolutamente falso que yo haya comprado o rentado una propiedad en Madrid. Mi familia y yo vivimos en México. No tengo contemplado mudarme a España ni a ningún otro país. — Enrique Peña Nieto (@EPN) 18 de febrero de 2019

Angélica Rivera reveló a inicios de este mes que iniciaría el proceso de divorcio de Peña Nieto, con quien contrajo nupcias en el año 2010, cuando él era gobernador del Estado de México.

