Tachan de "homofóbico" a Don Francisco por no saludar a Miss España

La candidata de España para Miss Universo 2018, Ángela Ponce, quién esta en medio de la polémica por ser una mujer transexual, estuvo como invitada en el programa "Don Francisco te Invita", por si no fueran suficiente el escándalo por su identidad sexual, ahora acusan al conductor chileno de "homofóbico" por no saludarla de beso.

De cuerdo con Vanguardia, para recibir a Miss España, Don Francisco la recibió con un apretón de manos, en lugar del típico beso en la mejilla, acto que para los televidentes fue una clara señal de su homofobia, por lo que está siendo fuertemente criticado.

Don Francisco No saludando de beso a Miss España. pic.twitter.com/Si6guXf7EL

Acusan a "Don Francisco" de homofóbico por no saludar "de beso" a Miss España



¿Cuál es el problema que Don Francisco no le quiera dar un beso, estaba obligado a hacerlo? La corrección política haciendo de las suyas.

Miss España no es mujer :)