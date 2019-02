Andy Anderson, integrante de The Cure anunció que padece cáncer terminal

REDACCIÓN 21/02/2019 08:24 p.m.

Andy Anderson, ex baterista de la banda The Cure, anunció que padece cáncer terminal en etapa cuatro, la noticia conmocionó las redes y sus fans no dejan de mandarle mensajes de apoyo.

De acuerdo con Publimetro, a través de sus redes sociales Anderson dio la noticia sobre el cáncer que lo atormenta.

"Hola chicos, tengo cáncer terminal en etapa 4 y no hay forma de revertirlo. Cubre totalmente el interior de mi cuerpo y me encuentro muy bien y consciente de mi situación", externó Anderson.

"He optado por no reanimarme, tengo familia y no hay manera o deseo de que me vean en estado vegetal. Si sobreviviera a una reanimación, porque puede implicar la posibilidad de sufrir costillas rotas y daño cerebral, odiaría poner a alguien en esa situación", siguió.

"La quimioterapia y la radioterapia se discutirán en breve. Espero poder comunicarme con ustedes en los próximos días con respecto al resultado, y por favor, no se desanimen aquí, sean positivos, para mí es solo otra experiencia de vida y obstáculos".

"Bueno, eso es todo por ahora, buena gente, y gracias a todos por los buenos deseos, los amo a todos, y los siento muy, muy cerca de mi corazón, y se quedaran conmigo para siempre. Manténgase bien y hablamos pronto."

Se dice que la agrupación alista una gira de conciertos para la celebración de los 30 años del álbum Desintegration.

