Defienden los niños Andrés, Ricardo, Pepe, Margarita y Jaime a la reforma educativa

Si los candidatos presidenciales fueran niños, buscarían una educación de calidad, es el mensaje que difunde Mexicanos Primero en un video

27/04/2018

Si los candidatos presidenciales fueran niños, buscarían una educación de calidad. Bajo esta premisa, Mexicanos Primero lanzó un spot en el que les quita varios años a los aspirantes a la silla presidencial para promover la transformación educativa; además de que exhorta al electorado a pensar su voto.

En el video de apenas un minuto de duración, se muestran a cinco niños disfrazados de los candidatos presidenciales: Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", y Margarita Zavala. Con acentos y frases características de los aspirantes, los menores piden una educación que cumpla sus sueños, "no los de los políticos", según información de Forbes.

Lo mismo se ve a un pequeño Ricardo Anaya diciendo que es "insulting and unacceptable" que los maestros no se preparen, que a un versión infantil de AMLO, con acento tabasqueño, exigiendo una educación "que no la tenga ni Obama". De igual manera se observa a niños interpretando a Meade, Margarita y "El Bronco" pidiendo preparación para los profesores y que se les permita aprender a aprender.

"Piensa bien y elige al candidato que apoye la transformación educativa", se lee al final del video.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, David Calderón, aclaró que este video no es una crítica dirigida sólo hacia López Obrador, que ha dicho que de ganar la presidencia dará marcha atrás a la reforma educativa aprobada en este sexenio, sino que se trata de una llamada de atención a todos los aspirantes presidenciales para atender el tema de la educación.

Asimismo, dijo que una campaña electoral debe caracterizarse por las propuestas, no por los ataques entre los candidatos.

